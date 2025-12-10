SixTONES高地優吾、『かまいガチ』人気企画に登場 ガチで震えあがる「怖いって〜〜！」
SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（毎週水曜 後11：15 ※一部地域を除く）に出演する。
【番組カット】めっちゃ楽しそう⋯！笑顔で見つめる高地優吾
かまいたち（濱家隆一、山内健司）がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組『かまいガチ』。10日放送では、今年3月に初放送され、好評を博した企画『キレ王決定戦』の第2弾を届ける。
今回参戦する《ナメられ芸人》は、山内を筆頭に、アタック西本（ジェラードン）、ジャンボたかお（レインボー）、和田まんじゅう（ネルソンズ）の4人で、審査員の高地も「怖いって〜〜！」とガチで震え上がる。
四者四様、激昂止まらぬ大接戦。第1試合「迷惑配信者にキレろ」では、山内と和田が対決し、迷惑配信者の容赦ない煽りを受け、山内が命がけのキレっぷりを披露。自慢の服や、嫁との動画配信をいじられ、血管が破裂しそうな勢いでブチギレ、慣れない大声を上げまくり喉を酷使した結果、収録中ずっと声が飛んでしまう緊急事態となる。一方の和田も柄になく取り乱し、挑発に乗って自身の給料を暴露してしまったり、うっかり手が出てしまったりするなど、想定外のリアクションを連発する。
第2試合「酔っぱらいにキレろ」で対決した西本とジャンボも、初っぱなからヒートアップ。西本は、高地が「初めて角刈りが似合ってるかもしれない」と感心するほどのすごみを利かせ、酔っぱらいを圧倒し、さらにはまさかの展開も。理不尽にギャグを要求された西本が「芸人が一番偉いんだよ！」と謎反論し、「二番目に偉いのは？」と聞かれるや《奇跡の回答》で爆笑をかっさらう。一方ジャンボが見せた《裏の顔》には、モニタリングしていた出演者一同も驚がく。「普段から正義感が強い」というジャンボだが、酔っぱらいを徹底的に抑え込む威圧的な態度には、もはや正義感のかけらもなく、出演者たちから「加害者だよ（笑）!!」とのツッコミが止まらない。
今回の大会では、高地が「感動大作！」とうなり盛大な拍手を送った歴史的な一幕も生まれた。収録を終えた後も高地は「魂の削り合いって、感動するものがありますよね。この現場に来るまで知らなかったです」と興奮冷めやらぬ様子。高地とともに大会を見届けた濱家も「まさか『キレ王』で感動するとは…熱い戦いでした！」と驚きを隠せない。
