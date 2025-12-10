薄型軽量で頑丈なボディで安心！【ファーウェイ】のスマートウォッチがAmazonに登場中‼
高い性能と頑丈な作りが魅力!【ファーウェイ】のスマートウォッチがAmazonに登場!
HUAWEI WATCH FIT 4 Proは、5ATM防水、高精細ディスプレイ、回転式クラウン、サイドボタンコントロールなど日常を快適な使用を考えて作られたスクエア型スマートウォッチだ。健康管理、フィットネス、ライフスタイルなどを含む豊富な機能を搭載し、さまざまなベルトと組み合わせることができるため、普段使いからプロレベルのワークアウトまで幅広くお使いいただける。
パワフルなゴルフナビ機能、登山、トレイルランニング、約40mフリーダイビングなど、100種類以上のアクティビティを見つけ、楽しむことができる。また、新たに搭載された気圧計によりハイレベルな測定も可能。
新しく改良された電極技術により、心電図信号の収集がより精確になり、応答性も向上。
スリムなボディに、超強力なチタン合金ベゼルと航空機グレードのアルミニウム合金を採用、1.82インチのディスプレイはサファイアガラスで頑丈にカバーされ、3000nitsの明るさはアウトドアでも鮮明に見える。
