人生を激変させた一本の電話　ド軍31歳の明かしたトレード移籍の真相「『本気で言ってる？』って。信じられなかった」

大谷やベッツ。錚々たるメンツが顔を並べるドジャース。トレードで加入した“新入り”にとっても緊張の環境があった(C)Getty Images

相当な覚悟をして臨んだ移籍

真夏の移籍で人生は一変した。今夏にナショナルズからドジャースにトレードで加わったアレックス・コールだ。

ありとあらゆる移籍が実現するMLBのトレード市場。当然ながら選手たちもある程度の覚悟を持って挑んでいるわけだが、コールにとってドジャース加入は、まさに青天の霹靂。衝撃以外の何ものでもなかった。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

米ポッドキャスト番組『Sports Spectrum』に出演した31歳は、当時をこう振り返っている。

「まず、去年までの僕は3A（マイナー）で1年の大半を過ごして何とか昇格した。そして今年はワシントンでメジャーロースターに入ったけど、思ったようにはいっていなかった。そしたら世の中はトレード期限に入っていて、本当に怒涛の展開の中でワールドシリーズ優勝候補のチームの一員になっていたんだ」

2016年にドラフトでホワイトソックスに加入し、22年にガーディアンズでメジャーデビューを飾って以来、華々しいキャリアを歩んできたわけではない。そうした中で急転直下で舞い込んだドジャース移籍。マイク・リゾGM（当時）から一本の電話で「『おい、トレードが決まったぞ』と言われた」と明かすコールは、「正直に言えば、トレードされる可能性があるなとは思っていたんだ。でも、実際に成立するのは難しいのは知っていたから確信は持てなかった」と告白。当時の舞台裏を赤裸々に明かしている。

「ニュースを見ていたら、打撃コーチから電話がかかってきて、『ヤンキースがお前に興味を持っているみたいだぞ』って言われたんだ。僕は素直に『うわ……ヤンキースか。ビッグチームだ』と感じた。そしたら『君はドジャースにトレードだ』って連絡がきたんだ。『本気で言ってる？』とは思ったよ。信じられなかったからね。『ドジャースが僕を欲しがってくれたの？』って。だって、もうすでに補強の必要がないぐらいに最高のチームだから。でも、家中の荷物を整理して、翌日には出発して合流した」

相当な覚悟をして臨んだ。なにせドジャースは球界、いやスポーツ界随一の常勝軍団だ。大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンなど投打にMVP級のタレントが居並んでいる。いわゆるスモールマーケット球団であるナショナルズから向かうコールが「メンタル的にはかなり大きな出来事だった」と漏らすのも無理はなかった。