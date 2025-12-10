金融資産6000万円「フルタイム勤務で年収550万円。年金が減額されるのが不満」64歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住64歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現在の預貯金：5000万円、リスク資産：1000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金508カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：8万3800円（特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金8万1000円
配偶者の年金や収入：給与収入190万円（年額）
その理由として「働いて給与収入があるため、在職老齢年金制度により年金が月6万円減額されている」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」。現在受給している年金だけでは「足りない」と回答されています。
年金以外に「フルタイム勤務で年収550万円」の収入があるといいます。
年金生活においては節約のために「家庭菜園で野菜を育てています」とのこと。
今の生活については、やはり「在職していることで年金が減額されるのが不満だが、年金をフルに受給できる年齢までは働きたい」と意欲を示します。
一方で、最近の楽しみは「旅行の計画を立てること」だそう。時間にゆとりがある老後をどう過ごすか思いを巡らせておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住64歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：64歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：900万円
現在の預貯金：5000万円、リスク資産：1000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金508カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（受給前）
老齢厚生年金（厚生年金）：8万3800円（特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金8万1000円
配偶者の年金や収入：給与収入190万円（年額）
「年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「働いて給与収入があるため、在職老齢年金制度により年金が月6万円減額されている」と語っています。
ひと月の支出は「約30万円」。現在受給している年金だけでは「足りない」と回答されています。
「家庭菜園で野菜を育てています」年金で足りない支出については「給与収入から」賄っているという投稿者。
年金以外に「フルタイム勤務で年収550万円」の収入があるといいます。
年金生活においては節約のために「家庭菜園で野菜を育てています」とのこと。
「持ち株会にもう少し投資しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「持株会にもう少し投資しておけばよかった」と回答。
今の生活については、やはり「在職していることで年金が減額されるのが不満だが、年金をフルに受給できる年齢までは働きたい」と意欲を示します。
一方で、最近の楽しみは「旅行の計画を立てること」だそう。時間にゆとりがある老後をどう過ごすか思いを巡らせておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)