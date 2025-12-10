本当に内蔵入ってる…？韓国チアガール、度肝を抜く“異次元クビレ”にファン夢中「え、女神ですか？」【PHOTO】

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが非現実的なクビレでファンを虜にしている。

【写真】内臓どこ？イ・ダヘの異次元クビレ

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。家族でシンガポールを訪問したとみられる写真を数枚投稿した。

投稿には、イ・ダヘがさまざまなコーディネートに身を包み、シンガポールの各所でポーズを見せる様子が写っている。

現役チアなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、何より目を引くのはウエスト。どの私服コーデでも大胆に腹部をあらわにし、引き締まった美くびれを果敢に披露して人々を魅了していた。

この投稿に、ファンからは「どれだけ美しくて可愛いのか…」「女神ですか？」「明るい笑顔に癒される」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、登録者数は約101万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。