来年３月のＷＢＣで連覇を狙う侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催中のＭＬＢウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで報道陣の取材に応じた。

現状、メジャーリーガーで参戦を表明しているのはドジャース・大谷翔平投手（３１）のみ。ド軍の山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）はチームが派遣を許可するか態度を示しておらず、二刀流の大谷も投手として登板するかどうか不透明な状況だ。

ＷＢＣの監督会議に出席するため当地を訪れていた指揮官は、大谷の合流時期について「（シーズンに向けた）投手の調整もあると思いますし、スプリングトレーニングからやってもらって、メジャーリーガーはここでという集合日に来てもらえればいいかなと。ずっと（代表に）いたら試合に出られないですし、実戦もできない」とした。

大谷とは対話したことを明かし「そこまで詳しくはしてないですけど、（日本代表の）キャンプはこれくらいからという日程は全て伝えさせてもらって、この辺で前回（２３年ＷＢＣ）と一緒（の頃）に合流してほしいというところは伝えさせてもらいました。（厳しければ）大阪（での強化試合から）というところもこちらは考えておけばいいと思ってます」。続けて「試合に出られるのは大阪からだと思うので、前回と多分ほぼ一緒。（米国とは）時差もあるので、時差調整しながらコンディションを整えてもらって、大阪で何とか２試合やって本番になると思う。その２試合で仕上げてもらえればいいかなと思います」と語った。

前回はプレーはもちろんのこと、キャプテンシーも発揮した大谷。井端監督は「当然プレーで引っ張っていってもらえればいいと思いますし、いい選手はたくさんいるので、みんなで引っ張ってもらえれば。その中で（大谷が）中心にいてもらえるのがいいかなと思います」と期待した。