¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÊÆ£Á£ÐÄÌ¿®¤¬Áª¤Ö¡Öº£Ç¯¤ÎÃËÀ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Ë¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡££±£¹£³£±Ç¯¤«¤éÉ½¾´¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÎò»Ë¤¢¤ëÉ½¾´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢£´ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê£²£°£°£²¡Á£µÇ¯¡Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê£±£¹£¹£·¡¢£¹£¹¡¢£²£°£°£°¡¢£°£¶Ç¯¡Ë¡¢£Î£Â£Á¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê£²£°£±£³¡¢£±£¶¡¢£±£¸¡¢£²£°Ç¯¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤ÎÁª¼ê¤ÇÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«°Ê³°¤Ç¤Ï£±£¹£¶£³¡¢£¶£µÇ¯¤Ë£²ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¤ß¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï£±£·Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Á£ÐÄÌ¿®¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ£²Ç¯ÌÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£¸Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£µ£µËÜÎÝÂÇ¡££±£´£¶ÆÀÅÀ¤ÎµåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ê¡¦£¶£²£²¡Ë¡¢£Ï£Ð£Ó¡Ê£±¡¦£°£±£´¡Ë¡¢ÎÝÂÇ¿ô¡Ê£³£¸£°¡Ë¤Ê¤É¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Í£Ö£Ð¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Åê¼ê¤Ë¤â£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¾¡Íø¤òµó¤²¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£