HONMA¤ÎÊÑ³×¤¬À¸¤ó¤À¿·À¤Âå¤ÎÌ¾´ï ¡ÖTW777¡×
HONMA¤Î¿·ºî¡ÖTW777¡×¤Ï
Á°ºî¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÀÇ½¤¬
ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª
¼¯Ëô¤¬¿·¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤½¤Î¾ÜºÙ¤ËÇ÷¤ë¡£
¾®Àî¡¡ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼¯Ëô¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®Àî¡¡ºòÇ¯¤ÎTW767¤Ç¡¢¼¯Ëô¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£¤ÎËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¼´¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼ÒÆâ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ»ä¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Àî¡¡Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£»ä¤â¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ËËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬HONMA¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÌó2Ç¯Á°¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¸Å½¤¤²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç¡¹Åª¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¡¢Éü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡º£Ç¯¤ÎTW777¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¥â¥°¥é¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â³°Éô¤«¤éÍè¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¼ÒÆâ¤Î¿Í¤Ï¥â¥°¥é¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¾®Àî¡¡ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥Ü¥ë¡£º£²ó¤Ï¥â¥°¥é¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÀÇ½¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¡¢ÃÆÆ»¡¢´²ÍÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¡£¤À¤«¤é£±µåÌÜ¤«¤é¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡¡»ä¤¿¤Á¤âÀè¤Û¤É¥³ー¥¹¤Ç¼¯Ëô¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤âÁÇ¿¶¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢TW777¤Ï¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¹â¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡ª
¾®Àî¡¡¤½¤³¤Ï¡¢¼òÅÄ¹©¾ì¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¾Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½¢Ç¤£²ÆüÌÜ¤Ë¼òÅÄ¹©¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¾¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îºî¶È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£Éü³è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿ÊÑ³×¤Ï¡¢¥Ñー¥·¥â¥ó»þÂå¤Î〝¥«¥Ã¥³¤¤¤¤HONMA¡É¤ÎÅÁÅý¤ò¸½Âå¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¥Ä¥¢ー¥×¥í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®Àî¡¡¤½¤ì¤¬1ÈÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï²ÐÍËÆü¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢Âç²ñ¤Î½éÆü¤«¤é»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Ï·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇ½¤Î¿Ê²½¤òÇ§¤á¤¿¾Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤è¤¯ÀÇ½¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®Àî¡¡TW777¤Ï¡¢³«È¯¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼òÅÄ¹©¾ì¤Î¾¢¤¬Àß·×¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÇ½¤ò½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¤ê¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£ºÇ½é¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÀÇ½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡È¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®Àî¡¡ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢µÄÏÀ¤È¤¤¤¦¤«·ãÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥â¥Î¤òºî¤ë¤È¤¤ËµÄÏÀ¤ÏÉ¬Í×¡£»ä¤Ï¾¢¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤äµ»¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÌµÃã¿¶¤ê¤·¤Æ¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÂ¦¤È¼òÅÄ¹©¾ì¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤äÍ¼±¼Ô¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëTW777¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡¥×¥í¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î¹½¤¨¤ä¤¹¤µ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡¡¤¿¤·¤«¤Ë½÷»Ò¥×¥í¤â¡Ö´é¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¤ê¤¤Ç³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤â¤¢¤ë¾¢¤¬¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤ë¹©Äø¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¢¤¬ºï¤Ã¤¿¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò3D¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡¤½¤ì¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤È¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥½ー¥ë¤Ë¤â¡¢ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡¡¥Ñー¥·¥â¥ó»þÂå¤ÎGET¥½ー¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼òÅÄ¹©¾ì¤Î¾¢¤«¤é¤ÏÂÇ´¶¡¢ÂÇµå²»¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²»¤ÎÌäÂê¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¹¤´¤¯È´¤±¤Î¤¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¤è¤¯1Ç¯¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÊÑ³×¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®Àî¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£TW777¤ÏÊÑ³×¤ÎÂè°ìÊâ¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎHONMA¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡»ä¤Ï³«È¯¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¯Ëô¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¼´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡Ä¾µå¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È±ýÇ¯¤ÎËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥Ñー¥·¥â¥ó¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿Àè¶î¼Ô¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡º£²ó¤ÎTW777¤Ë¤â¡¢¥Á¥¿¥ó¥«ー¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¥Á¥¿¥ó¤È¥«ー¥Ü¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Á¥¿¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ÇÆÃµö¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Ëô¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡©
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Ï·ÚÎÌ²½¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥¿¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹äÀ¤ÏÄã¤¤¡£¤À¤«¤é¥«ー¥Ü¥óÁÇºà¤Ë¥Á¥¿¥óÁÇºà¤ò¥á¥Ã¥·¥å¾õ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌ¤«¤Ä¹äÀ¤¬¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÂÎÀ®·¿¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¾å²¼Êý¸þ¤ÎÍ¾·×¤Ê¤¿¤ï¤ß¤òÍÞ¤¨¤Æ²£Êý¸þ¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¤¿¤ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡Á°ºî¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÂÎÀÑÈæ¤ÏÌó35¡ó¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±·ÚÎÌ²½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢TW777¤Ç¤ÏÁ°Êý¤Ë3.5¥°¥é¥à¡¢¸åÊý¤Ë20.5¥°¥é¥à¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¤¥È¤òµÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ä´À°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¿Ê²½¤Ç¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡»ä¤¬»îÂÇ¤·¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÎÍ×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤ä¤Ï¤ê¼òÅÄ¹©¾ì¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¼«¼ÒÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤òÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÆ±¤¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¯Ëô¡¡¼«¼Ò¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
