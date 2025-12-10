【モービル（米アラバマ州）＝帯津智昭】米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会は９日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブでサスペンデッドになった最終ラウンドの残りが行われ、桜井心那が通算８アンダーの１０位、渋野日向子と西村優菜が５アンダーの２４位となり、２５位タイまでに与えられる出場権を得た。

伊藤二花は４オーバーの６７位だった。

予選会は９０ホールの予定だったが、悪天候の影響で７２ホールに短縮された。この日も霜の影響でプレー開始が２時間遅れた。

桜井心那「まだ実感がない。ショットは全体的に良かった。そこでバーディーチャンスをいっぱい打てたのは良かった。（米ツアーは）まだ早いと思っていたときもあったけど、早く行かないと、という焦っている気持ちもあった。こうして通れて一安心だし、またモチベーションが上がった。もっと頑張ります」

渋野日向子「もう２度と来ないと誓った場所にまた帰ってきてしまったことはすごく悔しいけど、また新たなスタートだと思って、すごく前向きに臨めた。何とかギリギリ通って良かった。今以上に悔しい思いをしたくはない。いい思い出を増やせるように、このオフは（トレーニングなどを）頑張りたい」

西村優菜「心臓が三つあっても足りない。今日は始まる前からすごい緊張していて、今までで一番タフな（最後の）１０ホールだった。（２０２２年の予選と比べ）すごく緊張感があった。挑戦者の気持ちで来ているのと、何としても生き残りたいという思いで来ているのは違うと思った。強化しないといけない部分はたくさんある」