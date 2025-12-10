子どもが題材の作品を上映する「ふくおか国際映画祭」が25〜27日、電気ビルみらいホール（福岡市中央区渡辺通）と九州大大橋キャンパス（同市南区塩原）で開かれる。是枝裕和監督らゲストのトークショーもある。高校生以下は参加無料で、ウェブサイト＝QRコード＝から事前に申し込む。

映画祭は昨年、地元企業などでつくる「ふくおかクリスマスフェスタ実行委員会」が初開催。今年は「『子どもと生きる』ことで見える可能性」をテーマに10作品を上映する。

「そして父になる」「ルノワール」「ふつうの子ども」の上映後にはそれぞれ是枝監督、早川千絵監督、呉美保監督が登壇し、作品への思いを語る。福岡にゆかりがある故佐々部清監督の追悼特集や、呉監督らによるシンポジウム「子どもと創造」もある。3日間とも大人は1作品500円、1日通し券は千円。当日参加も可。

25日の九大会場では、映画祭に合わせて実施した短編映画コンペティションの受賞作品を上映する。映画祭責任者の近藤加代子・九大教授は「心を育む映画を厳選し、監督や出演者の話を直接聞ける経験は宝物になる。多くの人に見に来てほしい」と話した。

問い合わせは近藤教授＝080（4317）1092。

（笠原和香子）