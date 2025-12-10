エネルギー革命によって石炭産業の終焉（しゅうえん）を迎える前の1950年代以降に筑豊を訪れ、写真や絵画といったそれぞれの表現方法で作品を制作した作家たちの展覧会が7日、福岡県の田川市美術館（同市新町）で始まった。担当者は「多彩な表現が織りなす物語を通して『うつされてきた』地域の歩みを知ってほしい」と話す。来年2月1日まで。

炭鉱と美術作品を絡めて地域の未来を探る「コールマイン未来構想展」の第2弾。今回の展覧会「うつし、うつり、たちあがるもの」では、韓国の民主化運動や原発問題にもまなざしを向けた社会派の画家富山妙子さん（1921〜2021）や前衛美術集団「九州派」で活動した菊畑茂久馬さん（1935〜2020）ら11人の写真や絵画、映像など約100点が並ぶ。

富山さんのリトグラフ（版画）は、記録作家上野英信の著書の表紙に掲載された「筑豊炭田」のほか、横たわる人を抱え涙したり、ぎょろっとした眼で座ったりしている炭鉱マンが印象的。炭坑絵師山本作兵衛作品を模写した北九州市の黒田征太郎さんの作品や、肩に荷物を抱えて水没した炭鉱住宅を歩く炭鉱マンを撮った中間市出身の山口勲さんの写真も目を引く。

初日に訪れた田川市の男性（77）は「坑内作業は過酷なものだったんでしょうね。想像もつきません」と作品に見入っていた。オープニングイベントでは、出展作家らが作品に対する思いなどを紹介。富山さんの活動の足跡を研究する東京大東洋文化研究所の真鍋祐子教授（北九州市出身）は「社会構造のゆがみを炭鉱にも感じ、ルポルタージュ絵画として制作した富山さん。屋根裏部屋から見つかった貴重なものも展示されている」と解説した。

関連イベントとして、香春岳をテーマにした映像作品を共同制作した笹久保伸さんのギターライブ（20日、大人2千円など）や「石炭の火でつぼ焼き芋をつくってみよう」（1月12日、無料）などを予定。交流施設「いいかねPalette」（田川市猪国）では地元作家の作品展も開催中。

展覧会は午前9時半〜午後5時半。月曜と29日〜1月3日などは休館。一般800円、高大生400円、小中生200円。同美術館＝0947（42）6161。 （原田克美）