企業・団体献金の見直しに向け、与野党が提出した三つの法案が臨時国会で審議されている。与野党の主張はかみ合わず、政治資金改革は前進しそうにない。

特に自民党は本気で取り組む姿勢が欠けている。見直し論議のきっかけとなった派閥裏金事件の反省はどこへいったのか。

自民が提出した法案は、献金の受け取りを党が指定した政党支部に制限し、政治資金収支報告書のオンライン提出を義務付ける内容だ。

献金した企業・団体の名前や金額の公開基準は年5万円超で、1千万円超だった1月提出の法案から引き下げた。「禁止より公開」を訴える。

これでは抜本的な改革にならない。自民は企業・団体から最も多額の献金を集め、他の政党よりも依存度が高い。できるだけ温存したい思惑は明らかだ。

自民は日本維新の会と共同で、献金の在り方を議論する有識者組織を国会に設置する法案も提出した。高市早苗首相の自民総裁任期に合わせ、2027年9月までに結論を出すと定める。

献金禁止を主張していた維新と自民の連立政権による妥協の産物だ。見直しの先送りに過ぎない。

先月の党首討論で高市首相は、企業・団体献金の規制強化について問われると「そんなことよりも、衆院議員定数の削減をやりましょうよ」とかわした。

首相は「優先度を示す趣旨ではない」と釈明したが、図らずも本音が漏れた場面ではなかったか。

もう一つの法案は、献金の受け取りを政党本部と都道府県単位の組織に限定するもので、国民民主党と公明党が提出した。献金額にも制限を設け、規制を強化する。立憲民主党が賛同している。

7千を超える政党支部を抱える自民は強く反発し、公明が連立政権から離脱する一因となった。

企業や団体と政治家がカネで結び付けば、癒着が生じ、政策がゆがめられる可能性がある。不祥事も起きた。企業・団体献金の見直しのゴールは禁止である。

審議中の法案はいずれも、当面は献金の存続を前提としている。一気に禁止できないのであれば、現状を少しでも変えるために規制強化へ踏み出したい。禁止に向けた第一歩とすべきだ。

国会が企業・団体献金の見直しに決着をつけない限り、政治への信頼は回復しない。

さらに言えば、政治資金改革は収入だけでなく、支出の見直しが必要だ。

維新の国会議員の資金管理団体が、キャバクラへの支出に政治資金を充てていたことが相次いで明らかになった。スナックや料亭での飲食を含め、国民から見れば政治資金は野放図に使われている。

支出を改めない限り、多額の資金を集める政治家の体質は変わらない。