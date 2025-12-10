スイス・ジュネーブで11月3日〜7日に開かれた「水銀に関する水俣条約」の第6回締約国会議（COP6）の関連イベントに初めて参加した一般社団法人「水俣・写真家の眼」の会員で、写真家のアイリーン・美緒子・スミスさん（75）＝京都市＝の活動報告会が、熊本県水俣市であった。「水俣病と、その教訓が世界にはまだ知られてないと痛感した」と振り返った。

アイリーンさんは故ユージン・スミスさんの元妻で、共に水俣病問題の啓発に携わってきた。写真家9人でつくる「水俣・写真家の眼」は今回、重い症状で苦しむ患者たちなどの写真パネル26点を会場入り口に展示。9人の代表作を掲載したミニ写真集約200部を現地で配布した。

活動報告会は、11月28日に水俣市公民館であった。アイリーンさんは、写真パネル展を見た各国の外交官らから「これは全部日本で起こったの」と驚かれたことを紹介。「なぜ水俣病が起きたのか、水俣病は何かっていう基本的なことをずっと伝えないと、なかなか理解してもらえない」と強調し、「写真を通して水俣病を世界に知らせていく意義を感じた」と語った。

報告会にはアイリーンさんを現地に派遣した、患者や支援者でつくる市民団体「水銀に関する水俣条約推進ネットワーク」の関係者ら約30人が出席。患者で同ネットワーク代表の坂本しのぶさん（69）は「水銀の問題は、まだ終わっていない」と力を込めた。

水俣条約は2013年10月に県内であった国際会議で採択され、17年に発効。日本を含む153カ国・地域が批准している。COP6には135カ国・地域から千人以上が参加した。（古川剛光）