＜独身義姉の迷惑送迎＞不穏な空気を察した義姉「困ったときは助け合おう」いい人だ…【第6話まんが】
私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。ジュリさんはヒナタに物を買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりします。私がお願いしているのは送迎だけです。ジュリさんはそれだけやってくれたらいいのです。しかし義母はそんな私たち夫婦を叱りつけました。そこへジュリさんとヒナタが帰宅してきて……？
ジュリさんが送迎してくれて私たち家族はずいぶん助かっていました。なのに義実家に住んで結婚していないってだけで、こんなによくしてくれるジュリさんを無意識のうちに見下していたのです。心から反省しなくてはいけません。
私たちの今までの失礼な対応も笑って許してくれて、ジュリさんは本当にいい人です。義母に怒られて、私にも思うところがありました。今後はお礼もきちんとしようと思います。ただ……すべてを受け入れられるわけではありません。
ジュリさんにイライラしはじめた理由は、「こちらがやめてほしいと言ってもやめてくれない」からでした。私の許せないと感じるラインを、ジュリさんは軽々と超えてきたのです。しかも「やめてほしい」と言っているのに、何度も何度も繰り返してきて……。自分の間違いは認めますが、私にだって譲れないことはあります。
今後も良好な関係を続けていくためにも、今ここできちんと伝えなきゃいけないのでしょう。しっかり謙虚な姿勢で伝えれば、ジュリさんもわかってくれると信じています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
