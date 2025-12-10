太平洋戦争などでの過酷な戦場体験で、精神に傷を負った日本兵を取り上げるラジオドキュメント番組を、長崎県立西陵高（諫早市）放送部が制作。コンテストで高い評価を得た。タイトルは「微（かす）かな力、大きな希望」。放送部長を務めた3年生の永原優華さん（18）は、元兵士の家族の体験を聞いて制作を思い立ったといい、「戦争の被害が次世代にまで続くことを知ってほしい」と語る。

番組は、戦争で心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症したとみられる復員兵を父に持ち、同じ境遇の人を支える家族会をつくった黒井秋夫さん（77）＝東京＝へのインタビューが中心になっている。戦争で心を病んだ元兵士が家族に暴力を振るうなど、身内にも影響が及んだことを、黒井さんや被爆2世の平野伸人さん（78）らの語りで7分間にわたり訴えかける。

永原さんは昨夏、「NHK杯全国高校放送コンテスト」に出品するラジオドキュメント番組の題材を探す中、ある女性の講演をオンラインで聞いた。女性が語ったのは、母が元軍人の祖父から暴力を受けて育ったこと。後に祖父はPTSDを発症していたことが分かったという。

被爆地・長崎で生まれ育った永原さんにとって、平和学習のテーマは原爆被害が中心だった。「戦地に行った人の話なんて聞いたことがなかった。まして心に障害を負うなんて」。コンテストに応募する作品のテーマにすることを部員に提案し、制作が決まった。

情報を集める中で黒井さんの活動を知り、オンラインで話を聞いた。戦争による心の傷は、アルコール依存や家族への暴力に結び付く傾向があることに驚いたという。講演で聞いた女性の経験とも重なり、「戦争はしてはいけない」との思いを強くした。

部員11人と顧問教諭が協力し、1年をかけて完成させた作品は今年7月、コンテストのラジオドキュメント部門で制作奨励賞を受賞。永原さんは、参加した全国の高校生に聴いてもらえたことがうれしかったという。「戦争の悲劇は戦時中の出来事だけではない。学びを続けたい」と力を込めた。（坪井映里香）