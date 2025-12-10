校区ごとの放課後児童クラブ（学童保育）の実態を把握する全国調査で、低学年の利用申請しか受け付けていない佐賀市の一部の校区が高学年の待機児童数を「ゼロ」と報告していた問題で、同市は9日、2026年度から体制を改める方針を示した。市内の全校区で全学年の利用申請を受け付け、高学年の待機児童数も把握できるようにする。さらに、同年度中に学童保育の場所や指導員の不足を解消し、27年度からは待機児童ゼロを目指す。同日の市議会一般質問で担当部長が答弁した。

同市は国の方針に基づき、15年度に学童保育の利用対象を1〜3年から全学年に引き上げた。一方、受け入れ態勢の問題などから、全35校区のうち16校区は1〜3年の利用申請しか受け付けない状態を継続。結果として、4年生以上の申請を受け付けていないにもかかわらず、待機児童数を「ゼロ」として報告する形になっていた。

一般質問で担当部長は、「（国の統計に）影響があったことは否めない。真摯（しんし）に受け止め今後適切に対応する」と答弁。「希望者全てを受け入れる環境は整っていない」としながらも、「退会などでの欠員や年度内に受け入れを拡大できる校区では高学年にも順次案内できるようにする」と述べた。（松本紗菜子）