過去のふるさと納税事業の適正性を調べる佐賀県みやき町議会の「ふるさと寄附金事業特別委員会」（百条委員会）は9日の町議会定例会の最終本会議で、最終報告に至らなかったと報告した。宮原宏典委員長は「追加調査に必要な予算が3回にわたって否決され、真相究明ができなくなった」と説明。議会は調査終了を決定し、特別委は解散した。

事業を巡っては、寄付金が大幅に増えた2017年度（約72億円）と18年度（約168億円）の返礼品納入業者の選定手続きや、当時の副町長が特定の返礼品納入会社の代表取締役を兼務していたことが問題視され、昨年4月から特別委の調査が進められていた。

この日の議会で、宮原委員長は再調査や検証が必要な15項目を示し、「過去に町で行われた不適切な事務執行を繰り返さないためには、真相究明を行うことは必須だ」と強調した。また、議会は特別委への資料提出を拒んだ関係者3人を告発する議員発議3件を否決した。閉会後に取材に応じた宮原委員長は「疑惑を明らかにしたかったが残念。町民に申し訳ない」と述べた。

議会はこのほか、ふるさと納税制度のルールに違反し、2年間の制度除外措置を受けた件を調査する第三者委員会の設置条例案や、1億4961万円を増額する本年度一般会計補正予算案、議員発議されたB＆G海洋センターなど2施設で約242万円の施設使用料が不明になっている問題を調査する第三者委の設置を求める決議案など13議案を可決し、閉会した。（前田絵）