佐賀県嬉野市の温泉旅館や茶農家らが企画する高級お茶体験ツアー「嬉野茶時」の参加費用が、年明けにも従来の2倍の1人3万円に値上げされることになった。ツアー中に提供されるお茶は3杯なので、1杯1万円になる計算だ。値上げを前にオーガニック栽培の茶園に面した屋外茶室を新設し、高性能の送迎車の導入も検討。関係者は「環境への配慮などお客側が求める面もある」と自信を見せながら、ラグジュアリー路線を推し進めている。

嬉野茶時は2016年、旅館などで無料の提供が当たり前だったお茶をイベントで一杯800円にして販売したことをきっかけに始まった。肥前吉田焼の窯元なども連携し、嬉野特有の歴史や文化、自然を楽しんでもらう「ティーツーリズム」に発展させた。

参加者は嬉野市街や長崎県の大村湾までを見下ろす茶園を訪れ、地元茶農家のもてなしで約1時間、淹（い）れたてのうれしの茶や特別に用意されたスイーツを楽しむ。大胆な価格設定に加え、絶景で味わう唯一無二の体験がインバウンド（訪日客）からも注目を集め、昨年は約500人が利用した。

値上げの背景には、茶木は30年ほどで植え替えが必要になるという事情もある。茶園の維持のため、1人当たり苗木10本分の費用をツアー参加費に転嫁する。

今回の見直しに合わせ、坊主原地区の標高約400メートルにあるオーガニックの茶園に4カ所目の茶室を新設。環境性能の高い車両を導入し、滞在先旅館などから現地までの送迎サービスも始める予定だ。

嬉野茶時の統括プロデューサーで茶農家の副島仁さん（48）は「ツアーを体験した人からは、訪れた場所がもっと良くなればという声を聞く。内容が充実し、満足してもらえるならば今の高付加価値化という流れも受け入れられる。そうした思いに応えていきたい」と話している。

申し込みは公式HPで受け付けている。（糸山信）