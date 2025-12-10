全日本大学サッカー選手権の決勝ラウンドが13日、北九州市の黒崎播磨陸上競技場などで始まり、九州からは九州大学リーグで全勝優勝した福岡大と2位の九産大が臨む。福岡大は2027年のJ2鳥栖入りが内定しているFW合戸晴矢（3年・福岡大若葉）がけん引。「全国でどれだけやれるか」と準優勝した12年度以来、13大会ぶりの4強入りを狙う。

合戸は11月1日の鹿屋体大戦で開始早々に強烈な先制点を決め、CKから2点目をアシスト。2−1で勝利した。今季16試合に出場し、22得点10アシストで個人2冠も達成し、4連覇の立役者に。「（エリア）中央で起点をつくり、両足ともシュートを打てる」という持ち味で圧倒した。

中学までは「目立った成績はなかった」が、創部2年目の福岡大若葉高に入り、系列の福岡大と定期的に合同練習する「高大連携」を通じて大学基準の激しい守備や切り替えの速さを体感しながら成長を速めた。

大学ではJ1福岡の特別指定選手としてプロの舞台でも戦っていた重見柾斗や橋本悠らとプレー。「2人とも視野が広く、1本のパスを出す際も首を振って周りを見ていた」と手本にしてきた。

「高大連携」としてのプロ内定1号となり、期待はさらに高まる。合戸は「結果を出さないと恩返しにならないので活躍したい」と誓う。まずは全国の舞台。「ベスト4を基準に練習してきた」と自信をのぞかせた。

決勝ラウンドは16チームが各組4チームずつに分かれて総当たり戦を行い、各組上位2チームが決勝トーナメントに進出。13日の初戦は福岡大が国士舘大、九産大は明大と戦う。（末継智章）