広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が９日、広島県東広島市の近大広島キャンパスで開催されたプレファンミーティングに参加し、背番号０にちなんで３つの「０」の誓いを立てた。『失策０』、『故障０』、『背番号０といったら勝田』を堂々宣言。身長１６３センチのルーキーが広島の街を熱く盛り上げていく。

プロとしての自覚が芽生えた１日となった。勝田が近大の広島キャンパスで行われたイベントに参加。集まった約１００人の学生や職員からの声援を受け、「このような会を開いていただいて、全国から応援されているという実感が湧いた。期待を裏切らないような結果を示していきたい」と決意を新たにした。

先月２８日に新人選手の背番号が発表され、勝田は「０」に決定した。ドラフト３位ながら１桁の番号を与えられ、「びっくりというのが大きい」と驚きもあったが、「良い結果で恩返しができれば」と意気込む。

野球人生で初めて背負う背番号「０」。その数字にちなんで３つの誓いを立てた。まずは『失策０』。イベントで近大工学部の野球部員から守備練習についての質問を受け、丁寧に回答。グラブの芯で捕球する感覚を磨くため、テニスボールでノックやハンドリング練習を繰り返すメニューを紹介し、「１年目の目標として、無失策でシーズンを終えたい」と青写真を描いた。

身長１６３センチながら体の強さには自信がある。『故障０』にも強いこだわりを示す。「体が硬いので少しでも可動域を広げられるように」と、大学２年時から初動負荷トレーニングに着手。ドラフト後も、可能な日は朝は練習、昼は瞬発系のトレーニング、夜はジムというハードな日々を過ごしており、「けがをしてしまうと人生が無駄になる。冬はまずけがをしない体づくりに取り組んでいきたい」とプロで活躍する土台を築いている。

プロ野球選手としての目標は『背番号０といったら勝田』と鯉党に言わしめること。今季まで１３年間、０を背負い、現役を引退した上本氏は来季から球団アナリストに就任。「いろんなことを教えていただいて、取り入れながらやっていきたい」と先輩の経験を参考にしながら、「上本さんが残した功績を塗り替えられるように」と背番号「０」を自分のものにする覚悟だ。

すでに来春キャンプは１軍スタートが内定済み。来年１月上旬からは新人合同自主トレが予定されており、着々と勝負の時は迫っている。「まずは開幕１軍を達成できるように。勝利につなげられるような打撃や走塁を示していけたら」と勝田。０から始まるプロでのキャリアを一歩ずつ積み重ねていく。

◇勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪府出身。内野手。１６３センチ、７０キロ。右投げ左打ち。関大北陽を経て進んだ近大では、リーグ通算１００安打もクリア。主将を務めるなど、リーダーシップも持つ。