“新婚”能條愛未、夫・橋之助の“意外な趣味”に照れつつ「全然前のめり」 デートの様子明かす
11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見を実施した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、9日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。“新婚デート”を明かした。
【写真】「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」着物姿で『さんま御殿』収録に挑む能條愛未
能條は「この世界は夢を与えるお仕事なのでその分、休日は、私も橋之助さんもディズニーランドが大好きなので、夢の国に行って、朝から閉園まで全力で夢に浸りに行くっていうのがお決まりになってなっています」と告白。続けて「橋之助さんは、ペアルックがお好きなので。歩くの好きなんですよ。なので、カチューシャからお洋服、靴、全身一緒にして楽しませていただいています」と夫の意外な趣味を明かした。MCの明石家さんまが「君はいいの？それで？」と聞くと、「私は全然前のめりで…」と照れながら答えた。
その後、スタジオではペアルックをやりたいかやりたくないか論争に発展。さんまが「（カチューシャは）光るやつ？」と聞くと、能條が「そうです。ラメいっぱいの」と返答。さんまが「あれか〜」と知っていることを示唆すると、若槻千夏が「詳しいじゃないですか？やりたいんでしょ。絶対やりたいじゃないですか」とツッコみ、スタジオは爆笑に包まれた。
