マスク氏率いるスペースＸは過去最大規模となる３００億ドル超のＩＰＯ計画を本格化させていると伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。同社は企業評価額を約１．５兆ドルに設定する方向で調整しており、実現すれば２０１９年にサウジアラムコが記録した史上最大のＩＰＯ（約２９０億ドル調達）を上回る見通し。２０２６年半ばから後半の上場を予定しているが、２０２７年にずれ込む可能性もあるという。



マスク氏および取締役会は最近、社内株売却の価格設定が固まるタイミングに合わせ、ＩＰＯに向けた具体的な準備を一気に進めたもようだ。主力は急成長する衛星インターネット「スターリンク」が上場を後押ししている。



関係者によると、スペースＸは２０２５年に約１５０億ドル、２０２６年には２２０－２４０億ドルの売上を見込んでおり、その大半がスターリンク事業によるもの。また、スペースXはＩＰＯで調達した資金の一部を「宇宙ベースのデータセンター」構築に充てる計画で、必要なチップの調達なども含まれるという。



現在進行中のセカンダリー取引で、同社は１株あたり約４２０ドルに価格を設定し、評価額は８０００億ドル超とされる。従業員は約２０億ドル分の株式を売却でき、スペースＸ自身も一部を買い戻す予定。



マスク氏はＸで「スペースＸは何年も前からキャッシュフローが黒字で、従業員と投資家向けに年２回の株式買い戻しを行っている」と強調。



スペースＸは過去にスターリンク事業のスピンオフ案を示唆してきたが、マスク氏はこれまでそのタイミングについて慎重姿勢を崩していない。ジョンセンＣＦＯも２０２４年に「スターリンクのＩＰＯはまだ数年先」と述べていた。

