ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米求人件数（10月）0:00
結果 767.0万人
予想 711.7万人 前回 765.8万人
＊米求人件数（9月）00:00
結果 765.8万人
予想 N/A 前回 722.7万人
＊米景気先行指数（9月）22:00
結果 -0.3％
予想 -0.3％ 前回 -0.3％（-0.5％から修正）（前月比）
※発言・ニュース
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.175％（WI：4.175％）
応札倍率 2.55倍（前回：2.43倍）
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・ＦＲＢ議長候補としてベッセント財務長官を最有力視。
・ただし、ベッセント財務長官はＦＲＢ議長職を望んでいない。
・ＦＲＢの追加利下げ幅について、様子を見守る必要がある。
・生産性向上においてＡＩはコンピューターを超える。
・実質賃金上昇は実に印象的。１９９０年代並み。
・トランプ大統領は決断しても考えを変える。
・トランプ大統領が指示する場所ならどこへでも行く。
・ＦＲＢには利下げ余地が十分にある。
・０．２５％ポイント超の余地あるか問われ、「その通り」と返答。
・ＦＲＢ議長にとって最も重要なのはデータを見ること。
・トランプ大統領が金利でＦＲＢに圧力をかけても、正しいことをすべきだ。
