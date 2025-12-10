※経済指標

【米国】

＊米求人件数（10月）0:00

結果 767.0万人

予想 711.7万人 前回 765.8万人



＊米求人件数（9月）00:00

結果 765.8万人

予想 N/A 前回 722.7万人



＊米景気先行指数（9月）22:00

結果 -0.3％

予想 -0.3％ 前回 -0.3％（-0.5％から修正）（前月比）



※発言・ニュース

＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.175％（WI：4.175％）

応札倍率 2.55倍（前回：2.43倍）



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・ＦＲＢ議長候補としてベッセント財務長官を最有力視。

・ただし、ベッセント財務長官はＦＲＢ議長職を望んでいない。

・ＦＲＢの追加利下げ幅について、様子を見守る必要がある。

・生産性向上においてＡＩはコンピューターを超える。

・実質賃金上昇は実に印象的。１９９０年代並み。

・トランプ大統領は決断しても考えを変える。

・トランプ大統領が指示する場所ならどこへでも行く。

・ＦＲＢには利下げ余地が十分にある。

・０．２５％ポイント超の余地あるか問われ、「その通り」と返答。

・ＦＲＢ議長にとって最も重要なのはデータを見ること。

・トランプ大統領が金利でＦＲＢに圧力をかけても、正しいことをすべきだ。

