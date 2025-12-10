11月の第2週はトランスジェンダー認知週間だった。また、19日は国際男性デー、12〜25日は女性に対する暴力をなくす運動週間など、ジェンダーについて考える機会が複数、設けられた。物価高騰や超高齢化など、社会の課題が山積する中で女性天皇の是非は置き去りにされている感も強いが、その根底にある問題点も「性差」と訳されるジェンダーだと言える。デイリー新潮で1月に「外国公式訪問デビューへ」と報じたように、ラオス訪問を果たされた愛子さまだが、ジェンダーフリーをキーワードに、改めて愛子天皇待望論の意味を考察する。

【写真を見る】「激ヤセ」が報じられた当時のお姿も…愛子さまの歩みを写真で振り返る

ランドセルの色

先日、日本テレビ系のバラエティ番組「上田と女がDEEPに吠える夜」で、女性のタレントと男性の俳優が「こどもの日は祝日なのに、なんで雛祭りは平日なんだろう」という素朴な疑問についてトークを交わしていた。

「愛子さまだからこそ」という国民の声を

男の子の成長を祝って鯉のぼりを飾る端午の節句は、「こどもの日」として休日になっているが、女の子の成長を祝い雛人形を飾る桃の節句は「雛祭り」と呼ばれる。この女性はさらに「雛人形はお雛さまの隣にお内裏さまもいるし、全然、女子の日じゃない」と冗談交じりに発言していたが、まさに“なるほど”な指摘だった。

元来、端午の節句は男子の無病息災を祝う節目の行事。しかし、1945年の衆院議員選挙法改正で、初めて男女平等の選挙権が認められたことなどを受け、48年に制定された祝日法で端午の節句の5月5日を「男女の区別なく全てのこどもを対象にする」との建前で祝日にした経緯がある。

また、テレビドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）を観ていたら、小学校入学を控えた女児の祖父が、赤いランドセルをプレゼントしようと購入。だが、孫は青色が好きだといい、板挟みの父親役が『青い方が良かったとは言いづらい』として、実家に足を向けられなくなっている、というエピソードを放送していた。

「女の子は赤やピンク」という固定観念、いわゆる「ジェンダーバイアス」の是非を問うような内容だ。

天皇家の長女・敬宮愛子さまが通われていた学習院初等科（東京都新宿区）は、学校指定のランドセルが女子も黒だったため、愛子さまは黒いランドセルを背負われていた。2008年4月21日朝、愛子さまが皇后雅子さま（当時は皇太子妃）に付き添われて登校される姿が報道陣に公開された。小1の授業が本格化したことで、宮内庁と学習院が報道陣の取材要請に応えたものだった。

東宮御所がある赤坂御用地の鮫が橋門をご出発。宮内庁の指示に従って少し離れた場所から取材をしていると、愛子さまが黒いランドセルを背に、雅子さまとつないだ手を楽しげに前後に振りながら、笑顔で何やら言葉を交わされて200メートル程の通学路を歩かれていた光景を思い出す。この時は「女の子なのに黒か。伝統ある学習院だからだな」といった程度にしか思わなかった。だが実は、ランドセルは大正天皇の学習院入学の際に、当時の首相・伊藤博文が箱型の黒い通学鞄を献上したものが原型。つまり赤いランドセルは後発なのである。

外遊デビュー戦

愛子さまは昨年3月に学習院大学をご卒業され、この12月1日に24歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち11月17日からはラオスをご訪問。愛子さまにとって、これが初めての公式なご外遊となった。

成年皇族として、着実に成長のステップを上られている愛子さまについて、過去に8人の女性天皇がいて数々の実績を残してきた事実に基づき、男系男子の皇族に引けを取らないご存在になられたと評価する声がある。だが、こうした従来型の価値観による“愛子天皇待望論”とは別に、ジェンダーバイアスに捉われない世代ならではの待望論も浮上している。

ジェンダー平等の実現を21世紀の最重要課題と位置付けた男女共同参画社会基本法が1999年に制定されたことをきっかけに本格始動したジェンダー教育を、実際にフルで受けられた皇族は2001年生まれの愛子さまと、06年生まれの秋篠宮家の長男・悠仁さまのみ。皇室の将来を展望するに当たっては、ジェンダーフリー感覚を常識とする世代の考える天皇像も無視できなくなっている。

女性皇族はかつて「貴婦人」などと称され、一般女性から羨望の眼差しを浴びてきた。1882（明治15）年に駐伊（イタリア）公使の次女としてローマで生まれた、梨本宮伊都子妃は「イタリアの都の子」という意味で命名された。仏留学を終えた夫の梨本宮守正王と共に欧州王室を歴訪した経験から、「日本にアール・ヌーヴォーのファッションを伝えた」とされる。いわば、ファッションリーダーの“走り”だった。

また1923（大正12）年、朝香宮鳩彦王が留学先の仏パリでの自動車事故で重傷を負い、その静養に同行するため、妻の允子妃は2年間、パリに滞在。その頃、流行していたアール・デコへの造詣を深め、「日本にアール・デコのファッションを伝えた」と言われた。

上皇后美智子さまも雅子さまも、常にファッションリーダーとして注目を集めてきた。一方で、愛子さまのファッションはフォーマルな席では「保守的な良家のお嬢さまスタイル」と称され、華やかで品がありつつも派手さとは無縁。またプライベートではGUやユニクロなどのファストファッションを愛用されており、ある宮内庁の現役職員も「御所ではジャージ姿で過ごされていますよ」と打ち明ける。

愛子さまだから

宮内庁関係者は、こう語る。

「トラディショナル（伝統的）でクラシカル（古典的）な装いが女性の皇族方にとっては基本であり、愛子さまはそういったポイントはしっかりと押さえておられます。生まれながらのプリンセスですので、同世代の女性が憧れるような気品も十分に兼ね備えられており、背伸びをしてブランドで身を固める必要などないわけです」

愛子さまご誕生の直後、故高松宮妃喜久子さまが女性天皇の可能性について愛子さまを念頭に「決して不自然なことではない」と雑誌に寄稿し、女性天皇を容認するお考えを示された。女性・女系天皇誕生の是非をめぐる議論の渦中に、愛子さまはずっと居続けている。

前出の宮内庁関係者は「今の若い職員もジェンダー教育を受けた世代。高市早苗首相の誕生も当然のことと受け止めているように私の目には映ります」と指摘。その上でこう話す。

「愛子天皇待望論などとSNSで取りざたされていることについては、女性の権利といった視点よりも『天皇家のひとりっ子なのになぜ天皇になれないのだろう』と率直な疑問を持っている職員も少なくないと聞きます」

大学ご卒業後、精力的にご公務に励まれている愛子さまは、5月に能登半島地震の被災地・石川県七尾市の万行第2団地集会所を視察されたほか、戦後80年の節目を迎えた沖縄と長崎もご訪問。初めてご公務での外遊も経験されるなど、日本赤十字社勤務と並行しての献身的なご活動は目覚ましいものがある。

宮内庁特別職の幹部経験がある元キャリア官僚は「悠仁さまを差し置いてということではない」と前置きしながら、こう語る。

「愛子さまが天皇にふさわしいかどうかは、女性の社会進出の進展と私たち昭和世代の物差しを天秤にかける、古臭い議論で語るべきものではないのかもしれない。愛子さまの適性は『女性でも天皇になれる』といったものでも『時代の流れに従って女性だからこそ天皇になるべき』といったものでもなく『愛子さまだからこそ』という個人のパーソナリティに注目して議論すべきものではないか」

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。主に紙媒体でロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部