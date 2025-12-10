¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ö»³ËÜÍ³¿¡×WBC½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡º£µ¨¤Ï¡È¾¼ÏÂ¤Î¹â¹»µå»ù¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ó»È¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¸µ¥×¥íÅê¼ê¤¬¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤Ê¤éÉ¬¤º´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï12·î3Æü¡¢X¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ô»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥Á¡¼¥à¤¬»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¨¡¨¡¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£À¤³¦°ì¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à
¡¡Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï11·î24Æü¡¢WBC»²²Ã¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ç§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Î¡È°ìÅáÎ®¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï»³ËÜÅê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²È´¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¡¢Âè6Àï¤Ç¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡¢¤µ¤é¤ËÂè7Àï¤Ç¤ÏÃæ0Æü¤Ç9²óÅÓÃæ¤«¤éµß±ç¤Î¤¿¤á¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢11²ó¤Þ¤Ç0Éõ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤Æ3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ª¤¬¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆâÉô¤Ç¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¡¢µð¿Í¤Î3µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÇÚÅê¼ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿2008Ç¯¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ç36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå»ö¾ð¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£
»³ËÜ¤ÎÂÎÄ´¤ÏËüÁ´!?
¡¡Á°ÅÄ»á¤ÏÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁá¤¯¤âº¸¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¼£ÎÅ¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ê¤ò¶î»È¤·¤ÆÅê¤²È´¤¡¢20Ç¯¶á¤¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Î¥±¥¬¤äÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ëº£µ¨¤Î»³ËÜÅê¼ê¤Û¤ÉÅê¤²¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÇÃã¶ìÃã¤ËÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡È¾¼ÏÂ¤Î¹â¹»µå»ù¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¤²Êý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Î»³ËÜÅê¼ê¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤ÂÎÄ´¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éª¤Ë¤â¸ª¤Ë¤â²¼È¾¿È¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¡£Íâ18Ç¯¤«¤é1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»³ËÜ¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³ËÜ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡×¤ÊÆüËÜÂåÉ½
¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÝ¡¢¶¦¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¤Û¤É¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Åê¤²È´¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â»³ËÜÅê¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á°ÅÄ»á¡Ë
¡¡¤À¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»³ËÜ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢WBC¤Î½éÀï¤Ï3·î6Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á1¡¢2¥«·î¤ÏÄ´À°¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÙ¤à´ü´Ö¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤Ï½¼Ê¬¤Ë²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤â»³ËÜÅê¼ê¤Ê¤éÆñ¤Ê¤¯²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âº£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°²ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯ÍèÆü¤·¤ÆÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤Ê¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÆüËÜÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¤âÀïÎÏÅª¤Ë¤ÏÎô¤ê¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎËÜ²»¤Ï¡Ø»³ËÜÅê¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤ì¤Ð»³ËÜÅê¼ê¤Ï´üÂÔ¤ËÉ¬¤ºÅú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦Á°ÅÄ»á¡Ë
¡ÖÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Á°ÅÄ»á¤Ï¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤ÎÂÎÄ´¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢WBC¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤éÊÀ³²¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤â°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤¬¸å¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï20Ç¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢19Ç¯¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÈWBC¤¬¸¶°ø¤À¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÅê¼ê¤â¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢WBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Ë»³ËÜ¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡£Á°ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÇÅê¼ê¤Ï´°Åê¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Ï´°Á´¤ËµÙÍÜ¤·¤Æ¸ª¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß¤ÎÌîµå¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤ò¼é¤Ã¤ÆÅê¼ê¤Î¸ª¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ª¥Õ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ú¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢»³ËÜÅê¼ê¤¬Îý½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÅê¤²¤ò°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ØÀÞ¤ò¸«¤Æ¸ª¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÎãÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£µ¨¡¢¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éé²Ù¤Ï·Ú¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦Á°ÅÄ»á¡Ë
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ú»³ËÜÍ³¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¿Í¤Ë¤âÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡¡Åêµå½Ñ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿½Ö´Ö¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹178Ñ¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¾®ÊÁ¡É¤Ê»³ËÜÅê¼ê¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¡×¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿ÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô