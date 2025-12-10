異例の「自動確定」

自民党と日本維新の会は5日、衆議院議員の定数について1割を目標に削減して1年以内に法制上の措置が講じられない場合、小選挙区と比例代表であわせて45議席を削減するなどとした法案を共同で国会に提出した。野党はもちろん自民内からも反発の声があがっている。

法案のポイントはざっと以下の通り。

・現在465となっている衆議院議員の定数について、420を超えない範囲で1割を目標として削減

・衆議院議長のもとに設けられる、全会派参加の協議会で具体的な検討を進める。この与野党協議が1年以内にまとまれば区割り改定案を検討

・与野党協議が1年以内にまとまらない場合は公職選挙法を改正し、小選挙区で25議席、比例代表で20議席のあわせて45議席を削減

「協議がまとまらない場合、自動的に45議席の削減が確定するという点が異例です。維新が自民に対して連立離脱の可能性を伝達することで盛り込ませました」

高市首相と日本維新の会の吉村代表

と、政治部デスク。

たしかに「このプランについて議論するけれども、まとまらなければ原案のままで決定する」というのは、あまり見たことのない法案である。結局のところ、議論がまとまらなければ原案通りになるというのなら、議論するだけムダとも言える。

インフルエンザにかかって

自民と維新は連立政権合意書に基づき、衆院議員定数の1割削減を基本としてきた。

「両党で議論を進めたわけですが、自民内で心の底から定数削減に賛成している議員はほとんどいません。まぁ維新内でも一部なのですが（笑）、それはともかく、自民の“放置プレー”を危惧した維新の吉村洋文代表を中心に“自動削減条項”の盛り込み指令が出ました。連立離脱カードをハッキリ掲げる強硬姿勢に自民側も屈した格好です」（同）

立憲民主、国民民主、公明といった野党は定数削減に一定の理解を示しつつも、与党案には「進め方が雑」「熟慮の否定」「合理的な理由が必要」などと慎重姿勢を示している。

法案成立には不透明感が漂う。

「衆院で自維は過半数に達しましたが、例えばインフルエンザにかかって本会議を欠席する議員が1人でも出ることになれば途端に採決が怪しくなります。一方の参院では過半数に6議席足りません。多数派工作を進めており、“何とかなりそう”と見る向きもありますが、もちろん予断を許しません」（同）

実は高市氏は定数削減について

維新は法案成立のため、今月17日までとなっている会期延長も辞さない構えだ。

「維新としては自民のペースに飲まれるとダラダラと議論だけやって事態が進まないと見て“決められる政治”をアピールしたい。身を切る政治は聞こえも良いですし、実際に世論調査では定数削減には賛成の声が大きく、維新にとって追い風です。野党が削減自体に反対していないのも世論を注視しているからです」（同）

高市早苗内閣が高い支持率を維持していることから、早期の解散総選挙を指摘する声もくすぶっている。立民の安住淳幹事長も6日、「常識では考えられないが、内閣支持率が高いので“今だ”と思って実行する可能性はある」と述べた。

「実は高市氏は定数削減について本音では特に賛成しているわけでも、どうしてもやりたいものでもありません。もちろん表向きそういった姿勢は見せませんが。そのため、定数削減を争点に解散に踏み切るということにはならないと見ています。ただし、解散そのものの可能性は否定しません」（同）

この臨時国会で最大のテーマの行方は果たしてーー。

