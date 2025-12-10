「冬に恋しいおやつは？」＜回答数38,630票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第379回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「冬に恋しいおやつは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬に恋しいおやつは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
あったかぜんざい
【材料】（2人分）
ゆで小豆(缶) 170~190g
三温糖 大さじ 1
塩 少々
水 100ml
丸餅 2個
塩昆布 適量
しば漬け 適量
【作り方】
1、鍋にゆで小豆、三温糖、塩、水を入れてひと煮たちさせ、弱火にする。
2、丸餅を網で焼く。
3、(1)を注いだ器に(2)を入れ、塩昆布、しば漬けを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「冬に恋しいおやつは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「冬に恋しいおやつは？」
・「冬に恋しいおやつは？」の結果は…
・1位 … 焼き芋 54%
・2位 ぜんざい 24%
・3位 アップルパイ 12%
・4位 ホットケーキ 7%
※小数点以下四捨五入
38,630票
・2位 ぜんざい 24%
・3位 アップルパイ 12%
・4位 ホットケーキ 7%
※小数点以下四捨五入
38,630票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
あったかぜんざい
【材料】（2人分）
ゆで小豆(缶) 170~190g
三温糖 大さじ 1
塩 少々
水 100ml
丸餅 2個
塩昆布 適量
しば漬け 適量
【作り方】
1、鍋にゆで小豆、三温糖、塩、水を入れてひと煮たちさせ、弱火にする。
2、丸餅を網で焼く。
3、(1)を注いだ器に(2)を入れ、塩昆布、しば漬けを添える。
(E・レシピ編集部)