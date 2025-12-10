プロ野球・巨人の坂本勇人選手が9日、契約更改交渉に臨み、2億円ダウンの3億円でサインしました。（金額は推定）

今季は2度の2軍降格もあった坂本選手でしたが、シーズン後半は代打の切り札として起用されることになりました。ベンチから試合を見ることも多く、今季の巨人の戦いぶりを聞かれると、「勝ちきれない、この試合は勝たないといけないっていう試合も勝ちきれなかった（イメージ）」と一言。「優勝しているシーズンはそういう試合は必ず勝っている。そういう弱さ、自分が（試合に）出ていてもそうだったし、ベンチから見ていてもそう思いました。勝たないといけない試合にもっと勝てるチームにならないと、来年は優勝も厳しくなってくると思う。（そういうことを）選手がもっと思わないといけないところなのかなと思います」と続けました。

また、来年は主砲として君臨してきた岡本和真選手がメジャーに挑戦します。チームにとっては大きな影響がありそうですが、坂本選手は「もともとジャイアンツって主力がどこかに出て行くことはない球団。ジャイアンツが（それに）慣れていないだけ。和真の穴がとか言われていますが、日本ハムとかも（主力が）違うチームに行っても、優勝争いしている。そういうチームじゃないとこれから戦っていけない。誰かしら若い選手が、レギュラーが出てくると思うので、いなくなる人のことを言っても仕方ない。いる選手たちで何とかやるしかない」と淡々と口にしました。

「結果がすべて。結果を出すしかない。各ポジションを代表する選手が出れば、強いチームになる。昔、ジャイアンツが優勝していたときは（球界を）代表する選手がたくさんいた。個々の力をアップしないと、チーム力は上がらない。どれだけ同じ方向を向いていても変わらない。中堅も若い選手も『これくらいでいいわ』と思ってやっていたらダメだと思います」

来季はプロ20年目と節目の年となる坂本選手。もう一度、ファンの前で9イニングフルで戦い続けるところを見せたい、とレギュラーとしての復活を誓いました。