LinQ¡¡Âè2¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤é¤Í¡×ÍèÇ¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï
¡¡LinQ¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤é¤Í¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Éû¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³¤·î¤é¤Ê¤Ï¡ÖµÏ¿¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë°ì¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¹¥¤¤Ê²Î»ì¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤é¤Í¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿郄ÌÚÍªÌ¤¤¬Â´¶È¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÈºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿Éû¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³¤·î¤Ï¡ÖÂè2¾Ï¤ÎLinQ¤ÎºÇ½é¤Î¶Ê¡£µÏ¿¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë°ì¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶ÊÌ¾¤Î¡Ö¤Ê¤é¤Í¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤äÍÉ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡¢Á´¤Æ°ì¤Ä¤Î¡ÈÊª¸ì¤ÎÂ³¤¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ë¤âºÙÉô¤Þ¤Ç°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¹ÅÍºé±©¤Ï¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥È¡È¹¥¤¤Ê¤é¤Í¡É¤ò¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ëµó¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤À¤±¤Ï¡È¤µ¤è¤Ê¤é¤Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä°¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¿¥Â¿è½Îë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£³¤·î¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿¶¤êÍî¤È¤·¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê°Ê¾å¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤À¡£³¤·î¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú»³¤¢¤«¤ê¤Ï¡Ö¥µ¥Ó¤Î»þ¤Ë¡¢¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¡ÈÌóÂ«¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÍÂ¼Æî³¤¤Î¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹æµã¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬»¿Æ±¡£¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡¡·î¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´ü¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¼¤È²Ú»³¤Ï¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¿¥Â¿¤Ï¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´°÷¤ÇÌò³äÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°áÁõ¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÌ°ÉÐÔ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·°áÁõ¤Ç¡ÖLinQ¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇîÂ¿¿¥¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£¶»¤ÈÇØÃæ¤ÎÇò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Î®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿LinQ¡£4·î25Æü¤Î15¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î2000¿Í½¸µÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Äê´ü¸ø±é¤äSNS¤Î¹¹¿·¤Ê¤ÉÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¹õÅÄ¤ì¤¤¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¾Ð´é¤Î²Í¤±¶¶¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤é¤Í¡×¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¢ãMV¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¢ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿°ëÂóÇÏ»á¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£2¥µ¥ÓÁ°¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤°¹½À®¤Ç¡¢³Æ»þÂå¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä°áÁõ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿»£±Æ¤Ï¡Ö¤É¤Î»þÂå¤Î¤É¤ó¤Ê¿´¾ð¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¢¦LinQ¡¡¶å½£¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤ÏLinQ¡á¡ÖLove¡¡in¡¡¶å½£¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ä¤â¤Î¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾Ð´é¤Î²Í¤±¶¶¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£2011Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¶å½£³Æ¸©¤Î´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¡ÖÊ¡²¬¥Þ¥é¥½¥ó¡×Âç²ñ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£