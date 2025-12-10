急須要らずの1台2役！お手入れいらずの【ツヴィリング 】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
お手入れ簡単で急須いらず!【ツヴィリング 】の電気ケトルがAmazonに登場!
ツヴィリング エンフィニジー 電気ケトルから、楽しいティータイムをサポートするヨーロピアンティーケトルが登場。
ヨーロピアンティーケトルは、そのままお茶がつくれるステンレス製ストレイナー付き。
紅茶や緑茶だけでなく、フルーツティーやハーブティーなど、様々なドリンクが楽しめる。
においや色が付きにくい耐熱ガラス製。ミルクティーやチャイ、ホットワインにも使用可能。
１日分の飲み物をまとめて作るのにも、お料理にも十分な容量1.7L。
お好みの固さのゆで卵や温泉卵、だしをとることも。
6段階の温度設定は、お茶だけでなく、コーヒーの適温も簡単に。
蒸らし時間用タイマー(10分まで)、保温機能(30分まで)で紅茶の蒸らし、麦茶の煮だしなど、組み合わせ自在。
