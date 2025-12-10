ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

お手入れ簡単で急須いらず!【ツヴィリング 】の電気ケトルがAmazonに登場!

ツヴィリング エンフィニジー 電気ケトルから、楽しいティータイムをサポートするヨーロピアンティーケトルが登場。

ヨーロピアンティーケトルは、そのままお茶がつくれるステンレス製ストレイナー付き。

紅茶や緑茶だけでなく、フルーツティーやハーブティーなど、様々なドリンクが楽しめる。

においや色が付きにくい耐熱ガラス製。ミルクティーやチャイ、ホットワインにも使用可能。

１日分の飲み物をまとめて作るのにも、お料理にも十分な容量1.7L。

お好みの固さのゆで卵や温泉卵、だしをとることも。

6段階の温度設定は、お茶だけでなく、コーヒーの適温も簡単に。

蒸らし時間用タイマー(10分まで)、保温機能(30分まで)で紅茶の蒸らし、麦茶の煮だしなど、組み合わせ自在。