出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるため22年に導入された現役ドラフトが9日、オンラインにて非公開で開催された。ソフトバンクはロッテから中村稔弥投手（29）を獲得。リリーフ左腕は補強ポイントだったが、城島健司CBO（49）と同郷で釣り好きという縁もあった。また、佐藤直樹外野手（27）は楽天への移籍が決まった。

同一リーグのライバル球団ロッテから選んだのは、城島CBOの地元の後輩だった。長崎出身の中村稔は球団を通じ「ファンの方の熱い応援に後押しいただき、投げることができた日々はかけがえのない財産。地元九州のチームとなります。新たな気持ちで一から頑張りたい」と決意のコメントを発表した。

清峰から亜大を経て18年ドラフト5位でロッテに入団した左腕。プロ7年で99試合に登板、7勝9敗4ホールドで通算防御率4・03、今季は15試合に登板していた。永井智浩編成育成本部長は「変則フォームでタイミングを外しながらいろんな球を投げる」と決め球のツーシームなど球種の多さを評価し、「リリーフだけではなく、複数イニングもできそう」とブルペン強化に期待を寄せた。

生まれ育ったのは長崎県佐世保市相浦町。「球界の釣り師」として名をはせる城島CBOと同窓となる相浦小へと通った。先輩と同様、野球と同じくらい好きなのが釣りだ。漁師になった同級生の船に乗り、沖へ出て大型のマダイを釣り上げるなど腕前は一流だ。

中継ぎ左腕は補強ポイントにも合致。地元に戻った29歳は新天地でひと花咲かせる。