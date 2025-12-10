プロ野球・巨人の泉口友汰選手が9日に放送された「さまぁ〜ずスタジアム」に出演し、今季、打率3割を達成できた要因について語りました。

今季は開幕2軍スタートとなりましたが、4月4日に1軍登録されてからは徐々に出場機会を増やし、ショートとして定位置を確保しました。打率は.301とチームとしては6年ぶりの3割打者。2年目のジンクスを打ち破り、飛躍の年としました。その要因の1つとして、チームの主砲、岡本和真選手の存在をあげました。

「去年のシーズン終わりに和真さんとトレーニングをしたんですが、すごくトレーニングをされていた。僕は後半になってくると思ったようなスイングできないなと去年のシーズンで感じたので、やっぱり体が大事なんだなと。今季は1年間シーズン中もトレーニングを続けることで、自分のパフォーマンスを出しやすい状態を長く保つことができたのは1つの要因だと思います」

首位打者を争っていた時期に広島との対戦があり、トップを争っていた小園海斗選手と直接対決する機会がありました。

「打つな、とは思ってました」と笑って答えた泉口選手。「その分、自分が打てばいいんですけど、ジャイアンツ戦でめちゃくちゃ打たれて・・・」と9月中旬の3連戦を振り返りました。ここでさまぁ〜ずのキャッチャーである岸田行倫選手に。岸田選手は「結構、（泉口選手に）謝ってました」と小園選手に固め打ちされたことを反省しきりでした。