¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×½é¥Ú¥¢¤Î¡È¤·¤Î¤ß¤Þ¡É¤¬¼ê±þ¤¨¡¡¼ÄÄÍÂçÅÐ&°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¤â¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡º®¹çÃÄÂÎWÇÕ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¼ý³Ï
Âîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬7Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£8Æü´Ö¤Ç11»î¹ç¡£¸·¤·¤¤ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥Ú¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿º®¹çÃÄÂÎ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï5¼ïÌÜ¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹orÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹or½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½ç¤Ë³Æ¥Þ¥Ã¥Á3¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥²¡¼¥à¿ô¤¬Àè¤Ë¡Ö8¥²¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÈÁ´¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ï¡¢·è¾¡¸å¤Ë¡Ö»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¯¤ÆÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ú¥¢¤òÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂè1Àï¤È¤Ê¤ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸Í¾åÈ»Êå/ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢¸Í¾åÈ»Êå/Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢¾¾Åçµ±¶õ/ÂçÆ£º»·î¡¢¸Í¾åÈ»Êå/Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ/°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢¾¾Åçµ±¶õ/ÂçÆ£º»·î¤È¼Â¤Ë6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Ãæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿2»î¹ç°Ê³°¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥É¤®¡¢·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ü¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÂåÉ½¤¬2ÏÈ¡¢ÃÄÂÎÀï¤ÎÂåÉ½¤¬1¿Í¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢3¿Í¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡£3Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î³µÍ×¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¯¤¬ÂåÉ½¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢6Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤È7Æü¤Î½à·è¾¡¥É¥¤¥ÄÀï¤Î2»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÄÄÍÂçÅÐ/°ËÆ£ÈþÀ¿¥Ú¥¢¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³3-0¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ×¡¹¤Ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£
°ËÆ£Áª¼ê¤â¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö(¼ÄÄÍÁª¼ê¤È¤Ï)¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤Ë¤âÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¿åÃ«(È»)¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤Èº¸¤ÎÁª¼ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½à·è¾¡¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡Öº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏËè²óµå¼Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¼ïÌÜ¡£º£Æü¤Ï¤µ¤é¤ËºòÆü¤è¤ê¤¤¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡È¤·¤Î¤ß¤Þ¥Ú¥¢¡É¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï1-8¤Ç´°ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Ç¤Ï5-8¤ÈÁ±Àï¡£º£Âç²ñ¤ÇºÇ¤âÃæ¹ñÁê¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ú¥¢¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦ÆüËÜ¤ÎÆüÄø¤È·ë²Ì
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡Û
11·î30Æü ¡û 8-1 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
12·î1Æü ¡û 8-4 ¥¤¥ó¥É
12·î2Æü ¡û 8-2 ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡Û
12·î3Æü ¡û 8-2 ¹á¹Á
12·î4Æü ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
12·î4Æü ¡û 8-0 ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
12·î5Æü ¡û 8-2 ´Ú¹ñ
12·î6Æü ¡ü 5-8 Ãæ¹ñ
12·î6Æü ¡ü 7-8 ¥Õ¥é¥ó¥¹
12·î7Æü ½à·è¾¡ ¡û 8-3 ¥É¥¤¥Ä
12·î7Æü ·è¾¡ ¡ü 1-8 Ãæ¹ñ