◇現役ドラフト（2025年12月9日）

出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させる現役ドラフトが9日、非公開で開催された。日本ハムは、巨人から最速154キロ右腕の菊地大稀投手（26）を獲得した。

今季は7試合の登板だったが防御率1・80で、計10回を投げて16奪三振、奪三振率は14・40をマーク。高い奪三振能力があるリリーバーに、木田優夫GM代行は「三振が取れる。そこをさらに、ファイターズに来て発揮してもらえればいいと思う。期待しかしていない」と語った。

新潟県佐渡市で生まれ、佐渡島出身では初のプロ野球選手となった。佐渡高から桐蔭横浜大を経て、21年の育成ドラフト6位で巨人入りした。22年4月に支配下登録され、2年目の23年に50試合に登板。4勝1セーブ11ホールドで、防御率3・40を挙げた。24年オフに育成契約を結んだが、7月に支配下復帰。菊地は巨人球団を通じ「移籍は僕にとって大きなチャンスだと思っているので、必ず活躍します」と力強くコメントした。

佐渡高時代には指名漏れを経験。ただ、当時GM補佐として視察した木田GM代行は「当時から担当スカウトの人はいい評価をしていた中で大学、ジャイアンツと経験していい投手になってきた」と期待。今季の終盤は救援投手のやりくりに苦慮しただけに、来季のリーグ優勝＆日本一に向けた補強ポイントにも合致した。

高校時代は約10キロの山道を走り、下半身を強化。実家の裏にはトキが来るほど自然豊かな地で育ち、東京でプロとして成長してきた。今度は、北の大地でさらにジャンプアップしていく。（田中 健人）