「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（９日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉黄菊賞８着のサントルドパリ（牡、小林）は若竹賞（２６年１月２５日・中山、芝１８００メートル）を視野に入れる。６日のさざんか賞を制したフォーゲル（牡、斉藤崇）はクリスマスローズＳ（２０日・中京、芝１２００メートル）へ向かう。もちの木賞２着のワンダーディーン（牡、高柳大）はポインセチアＳ（２０日・阪神、ダート１８００メートル）へ。

〈美浦〉７日の中山でデビュー戦Ｖを飾ったユアフェリシティ（牡、千葉）は、年明けの１勝クラス（２６年１月２４日・中山、ダート１８００メートル）へ。６日に未勝利Ｖを決めたショウナンパトス（牡、中館）は同レースか黒竹賞（１月１０日・中山、ダート１８００メートル）を視野に入れる。

祖母に０２年米年度代表馬アゼリがいる良血馬カナルサンマルタン（牝、父リアルスティール、宮田）は２１日の中山５Ｒ（芝１６００メートル）に、マーカンドとのコンビでデビュー予定。宮田師は「テンションの高さが課題も、走りにバネがあって素質を感じます」と期待していた。