「有力馬次走報」（９日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆チャンピオンズＣ２着のウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木）は放牧を挟んで来年のフェブラリーＳ（２６年２月２２日・東京、ダート１６００メートル）を目標に調整される。同５着のアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保）は東京大賞典（２９日・大井、ダート２０００メートル）に登録する。

◆天皇賞・春を制した後、脚部不安のため休養しているヘデントール（牡４歳、美浦・木村）は、年明けのＡＪＣＣ（２６年１月２５日・中山、芝２２００メートル）か京都記念（２月１５日・京都、芝２２００メートル）での復帰を検討する。現在は福島県のＮＦ天栄で調整中。所属するキャロットクラブが９日、ホームページで発表した。

◆ステイヤーズＳ４着のブレイヴロッカー（騸５歳、栗東・本田）は、年明けの万葉Ｓ（２６年１月５日・京都、芝３０００メートル）へ。同６着のヴェルテンベルク（牡５歳、栗東・宮本）はダイヤモンドＳ（２６年２月２１日・東京、芝３４００メートル）へ。

◆スプリンターズＳ３着のナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川）は、引き続きルメールとのコンビで、阪神Ｃ（２７日・阪神、芝１４００メートル）連覇を狙う。僚馬で飛騨Ｓを制したレディマリオン（牝４歳）は、来年の愛知杯（２６年３月２２日・中京、芝１４００メートル）を視野に入れる。

◆銀嶺Ｓを制してオープン入りしたダノンフィーゴ（牡３歳、栗東・友道）は、菅原明とのコンビ継続でコールドムーンＳ（２１日・中京、ダート１４００メートル）に向かう。

◆鳴尾記念２着のセンツブラッド（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、来年の小倉大賞典（２６年２月２２日・小倉、芝１８００メートル）を視野に。僚馬のソウテン（牡６歳）はタンザナイトＳ（２０日・阪神、芝１２００メートル）へ。