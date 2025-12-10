Mrs. GREEN APPLE、『アナザースカイ』1時間SPに出演 冬のドイツでクリスマスパーティー、12・20放送
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演。この日は1時間スペシャルで放送する。
【画像】ドキュメンタリーで描かれた、ミセス3人の“重要シーン”
毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開く。
フランクフルトに到着した3人は、ドイツを代表する名所や文化に触れ、伝統料理を味わうなどドイツを堪能。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着し、大森は「哲学」、若井は「サッカー」、藤澤は「フルート」にまつわる場所を訪れる。
最後は3人そろってクリスマスマーケットへ。3人だけのクリスマスパーティーで、メンバーそれぞれの今の思いと、これから見据える未来を紐解く。
同番組は、「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司、堀田真由が、ゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。
