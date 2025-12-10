「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

来春に定年を迎える国枝栄調教師（７０）＝美浦＝。数々の名牝を育て上げ、付いた異名は“牝馬の国枝”。２００９年、２１年に続く阪神ＪＦ３勝目を狙い、とっておきの素材を送り込む。未勝利→赤松賞を逃げ切り連勝中のヒズマスターピースだ。かつて３冠牝馬アパパネが歩んだローテで挑む大一番。９日朝は美浦坂路を４Ｆ６７秒２で駆け上がり、最終追い切りに備えた。

運動から引き上げてきたヒズマスターピースの姿に、確かな自信がにじむ。国枝師は「順調だよ。前回はいい勝ちっぷりだった」と満足げにうなずく。前走の赤松賞は１６キロ減での出走だったが、「絞れたイメージ。ようやく競走馬らしい格好になってきた」と、アスリートとしての馬体が完成したことを強調。その成長ぶりは「ここ２カ月くらいでグンと良くなった」と言わしめるほどだ。

国枝厩舎は赤松賞からのローテで４戦１勝、２着２回の好成績。「アパパネ（０９年Ｖ）やステレンボッシュ（２３年２着）と比べても遜色ない」。同じ臨戦で戴冠を果たした３冠女王や昨年の桜花賞馬の名を挙げ、「メンタルやフィジカルもいいし、体質が強い。体は大きいんだけど、走りに無駄がない」と手放しで素質の高さを称賛する。

ここまでの連勝はいずれも逃げの形だが、「無理に行ってるわけじゃない。馬のリズムで走らせれば（控えても）問題ない」と自在性を示唆する。「輸送を気にする馬じゃないしね」。死角は見当たらない。

国枝師は８４年以降のＪＲＡ牝馬Ｇ１を１２勝。松田博資元調教師と並ぶ歴代最多タイの金字塔だ。ここを制すれば歴代トップ。「俺にとっては牝馬Ｇ１ラストだしね。もうここしかないな」。名伯楽が最後に送り出す秘蔵っ子が、“単独最多勝”という最後のピースを埋めにかかる。