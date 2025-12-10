º£Ìë¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡¢¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¤¤ç¤¦10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ÕÁö¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ªSP¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥×¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¸¤í¤¦¡õ¤ä¤·¤íÍ¥
¡¡¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ª¤ª¤â¤·¤íÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¸°ú¤¤ÇÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÍµÈ¹°¹Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡¦¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æº¤ÏÇ¡£°ìÊý¡£°ÂÂ¼¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð¾¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¡£ºîÉÊ¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ØÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¥·¡¼¥ó2¡Ö·èÀïÁ°Ìë¤ÎÍÊÉÂâ¡×¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÃç´Ö¡¢ÍÊÉÂâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
°ºÀîÈþÊæ»Ò¡ÊËÌÍÛ¡Ë¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¿ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¿¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¼þÊ¿º²¡Ê¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¡¢¹âÌÚ¤Ò¤È¤ß¢þ¡Ê¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ë¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤¡¢¥Ê¼ò½í¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¿®»Ò¡Ë¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢µÈ½»¡¿¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡¤Û¤«
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥×¥ë¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¸¤í¤¦¡õ¤ä¤·¤íÍ¥
¡¡¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ª¤ª¤â¤·¤íÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¸°ú¤¤ÇÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÍµÈ¹°¹Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¤¯¤¸°ú¤¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤È¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡¦¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æº¤ÏÇ¡£°ìÊý¡£°ÂÂ¼¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
°ºÀîÈþÊæ»Ò¡ÊËÌÍÛ¡Ë¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¿ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾®µÜ¹À¿®¡Ê»°»ÍÏº¡Ë¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¿¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¡Ê¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¼þÊ¿º²¡Ê¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¡¢¹âÌÚ¤Ò¤È¤ß¢þ¡Ê¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ë¡¢ÄØµ´ÅÛ¡¢Ä»µï¤ß¤æ¤¡¢¥Ê¼ò½í¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¿®»Ò¡Ë¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢µÈ½»¡¿¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡¤Û¤«