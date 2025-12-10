「香港マイル・Ｇ１」（１４日、シャティン）

史上初の父子制覇、そして１９年アドマイヤマーズ以来となる３歳馬によるＶへ。桜花賞＆秋華賞を制した２冠牝馬エンブロイダリーが、偉業を駆けて海を渡る。

「３歳牝馬のチャンピオンホースだと思いますので、それに恥じないように。いい状態で送り出して結果を出したい」。指揮を執る森一師は開業２年目の今年、Ｇ１初制覇を含む２５勝（７日現在）と躍進。４８歳の指揮官が２度目の海外遠征に選んだのはマイルだった。「デイリー杯クイーンＣや桜花賞でも強い競馬をしてきたので、一番力を発揮できる舞台だと思います」と語る通り、適性には確信がある。

オークス（９着）で課題となった精神面は、秋華賞の勝利で克服を証明した。「牧場と厩舎でやってきたことがレースに結び付いてくれた。特に（夏場は）精神面のケアを重点に置いた調整を行い、レースでもそれが生きたと思っています」とトレーナー。その成長は今回の調整にも現れている。

１１月２１日の帰厩後は検疫厩舎へ。「入った初日は少しソワソワしたり、カイバを残したりする面はありました。ただ、２日目からは環境に順応して落ち着きも出てきましたね。栗東滞在を２度経験しているので、その経験も生きているのかもしれません」と成長を実感する。

仕上げも万全だ。１週前の国内最終追いは美浦Ｗを単走。６Ｆ８３秒３−３６秒０−１１秒１をマークし、「時計的にも十分。ラスト１Ｆの伸びも良かったです。向こうではそんなにやりたくないので、こっちでしっかり仕上げました。ここまで順調です」と表情は明るい。心身ともに充実の時を迎え、視線の先にあるのはただひとつ。アジアのマイル女王の座だ。