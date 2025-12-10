日本ハムの水谷瞬外野手（24）が9日、都内の出羽海部屋に一日入門した。ソフトバンク時代から親交のあった関係者に誘われて異例の朝稽古が実現。今オフのテーマとする肉体改造のため四股やぶつかり稽古に励んだ。ちゃんこ鍋でエネルギーもたっぷり補充。来季悲願のリーグ優勝へ不動の地位をつかみ、押しも押されもせぬ「北の横綱」を目指す。

まげを結う時に使用する、びんつけ油の匂いが漂う。自主トレ中の水谷が立っていた場所は、球場ではなく土俵だった。それも佐田の山、三重ノ海ら9人の横綱を輩出した角界随一の名門・出羽海部屋。ぶつかり稽古など本格的なトレーニングで汗を流した。

「疲れましたね。少しの稽古にもかかわらずあれだけしんどいってことは、一番を取るのがどれだけ大変なことか、身に染みて感じましたね」

ソフトバンク時代から相撲ファンを公言。親交のあった関係者に誘われ、異例の一日入門が実現した。朝稽古を見学後、上半身裸にまわしを締めて土俵入り。まずは片足を高く掲げ、強く地を踏む正しい四股を教わった。下半身強化や柔軟性も養われ、「これからも続けたい」とウオーミングアップに取り入れるプランを明かした。

ぶつかり稽古では1メートル93、100キロの水谷が子供扱いだった。現役最重量252キロの序二段・出羽ノ城に果敢に挑むも「動かない。マジで壁っす…」。第31代横綱の常ノ花のやしゃごで、まだ15歳で75キロの序二段・山野辺とは3番取って手も足も出ず「足腰や体幹の強さを感じました」と痛感した。パワーだけではなく柔軟性にも重きを置く現役力士から得るものは多かった。

午前7時30分ごろから同11時ごろまで一日入門を体験。稽古後には出羽海親方（元幕内・小城ノ花）から大量のちゃんこ鍋もごちそうになった。心身ともにエネルギーをたっぷりと蓄えて感謝は尽きない。

「体を大きくするだけではなく、しっかりと地面を捉えるなどトレーニング要素として落とし込める部分はあった」

23年の現役ドラフトで加入して2年。今季は自己最多の12本塁打と北の大地で大きく飛躍を遂げてきたが、まだまだ満足はしていない。「最終的には誰もが認める、横綱のような選手になれるように」。リーグV、そして日本一へとチームを導いた先に「北の横綱」と呼ばれる日が来るはずだ。（清藤 駿太）

≪過去には巨人・長野が白鵬とハードトレ≫プロ野球選手の過去の「相撲部屋入門」は、11年12月に巨人・長野、藤村が宮城野部屋に一日入門。横綱・白鵬とぶつかり稽古など約2時間の超ハードトレを敢行した。24年1月には阪神・森下が高砂部屋に体験入門。股関節の柔軟性アップを目的に、四股200回やぶつかり稽古で汗を流した。他に16年にはドジャース・前田、17年にはオリックス・佐野が尾車部屋に弟子入りを経験している。