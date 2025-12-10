『歌唱王』大会委員長に南原清隆 司会に上白石萌歌が決定 【審査委員＆ゲスト一覧】
俳優の上白石萌歌が2026年1月10日放送の日本テレビ系『歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜』（後7：00〜8：54）で司会を務めることが、きょう10日に発表された。
【番組カット】『歌唱王』豪華な面々がずらり…審査委員＆ゲスト
2013年に誕生し今回で13回目を迎える『歌唱王』日本一の歌声を決める今大会では、これまでも多くのスターが誕生してきた。15年に出場した木下晴香さんは、実写映画『アラジン』のジャスミン役の声優を担当。そして、日テレ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』では、19年に優勝した駒津柚希さんが世界的ギタリストのMIYAVIとセッション、さらに「X JAPAN」のYOSHIKIが特別審査員として参加した23年からは、圧巻の歌声を披露したCocomi、Emi、Michelle、Hinataが女性ボーカルグループ「美麗‐Bi‐ray‐」としてアーティストデビューを果たした。
そんな“スター”が誕生する「歌唱王」。今回は、大会委員長に南原清隆、審査委員長に秋元康を迎える。そして、司会に「adieu」として歌手活動も行う、俳優・上白石の出演が決定した。応募総数１万2517件。優勝者には賞金総額100万円と、秋元プロデュースの楽曲が贈られる。歌声の頂、“歌唱王”となり、スターとなる人間は一体誰なのか（!?）。
【審査員】
＜審査委員長＞
秋元康
＜審査員＞
今井マサキ
真琴つばさ
松崎しげる
丘みどり
井上ヨシマサ
友近
【ゲスト】
横山裕（SUPER EIGHT）
向井慧（パンサー）
小栗有以（AKB48）
