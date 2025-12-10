¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬Sareee¤ËÂÐÀïÄ¾ÁÊ¡¡¿ÆÍ§´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿11·î¤Î¥¿¥Ã¥°ÂÐ·è
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÍÅÀºá¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤ÎÎ¾¹ñ·èÀï¡Ê£²£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë½é¾¡Íø¤·°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¡££Ó£á£ò£å£å£å¤â²÷Âú¤·Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±£°Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¼ó¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¡£³Ì¤òÇË¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤È¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤Ë¥Ç¥£¥¢¥Ê¤Ø¤Î½Ð·Î¸Å¤ÇÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿°ÊÍè¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤Î¤¤¤¤¿ÆÍ§¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¿ÆÍ§¤¹¤®¤Æ£Ó£á£ò£å£å£å¤òËÜµ¤¤ÇÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¡Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â²ù¤·¤¤¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÄü¤á¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ£Ó£á£ò£å£å£å¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤¬ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë´¶¾ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤òÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤¦°ì¸ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤³¤ÎÊÉ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡²áµî¤Ë¿ÆÍ§¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤ÏÀï¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÅÀº¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ»ä¤¬Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤È¤«¾Þ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£