¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê °úÂà¸å¤Ï£µÇ¯·ÀÌó¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡°úÂà¸å¤ÎÌò³ä¤Ï¡½¡½¡£ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ç¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëºÇ¹âÊö²¦ºÂ³ÍÆÀ£±£·ÅÙ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¡Ë¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£°£²Ç¯£¶·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£³Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë£×£×£Å¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ëë°ú¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥ß¥º¡¼¥ê½£¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°úÂà»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëà¹ÄÄëá¥°¥ó¥¿¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÅÝ¤¹¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤ó¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ë¡£º²¤òÀÞ¤ë¤¾¡£µ®ÍÍ¤ò¥¤¥¸¥á¤¿¤ë¡£Ç¾Å·¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤ËÀë¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¿¥·¥Ê¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¸À¤ï¤»¤Æ°úÆ³¤òÅÏ¤¹¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥·¥Ê¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°úÂà¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÉÔÀ¿¼Â¤À¡£¡Ø°úÂà¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é£²Ç¯¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢£×£×£Å¤È´°Á´¤Ë±ï¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î£×£×£Å¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤¬¿¿¼Â¤À¡£²¶¤Ï£×£×£Å¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤â¤¦£µÇ¯´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤Ï£±£³Æü¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£×£×£Å¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀÒ¤òÃÖ¤¯¡£´ü´Ö¤â£µÇ¯¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö£±£°£°¡ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂè£²¤Î»³¤òÅÐ¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤Ç¤¤ë¡£Èà¤é¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡Ø·¯¤ÏËÜÅö¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²¶¤ÏºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡°úÂà»î¹ç¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¤â¡¢¥·¥Ê¤Ï¼¡À¤Âå¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÄÂÎ£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ vs ¼ã¼êÁª¼ê¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢£×£×£Å¤Ç¤Ï¼¡À¤Âå¤Îà¥á¥ó¥¿¡¼á¤È¤·¤Æ¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£