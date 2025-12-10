Ãæ¹ñ·³µ¡¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Öµ¡Ì©Æþ¼ê¡×¤È¡ÖÁ°Îãºî¤ê¡×¤«
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë£±£±·î£·Æü¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¶á³¤¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç£¶Æü¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¡¢£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÀµ¾ï±¿ÍÑ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ê¾È¼Í¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¶õÀïÍýÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÏàÌÛ¼¨Åª¤Ê°Ò³Å¹Ô°Ùá¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÀª´Æ»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼ÍÄ¾Á°¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·³»ö»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Öà¥í¥Ã¥¯¥ª¥óá¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ï¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²óÈòµ¡Æ°¡¢Ç¤Ì³Ãæ»ß¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ï¼«±ÒÂâµ¡¤¬¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¸òÀïµ¬Â§¡¢ÊÆ·³¤È¤Î¶¨Ä´À¤Ê¤É¤Îµ¡Ì©¤¬Ïª¸«¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÍø±×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Ç¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Ë¤è¤ë¶õÂÐ¶õÀÜ¿¨¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢à²Æì¶á³¤¤Ç¶õÊì¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Þ¤Ç¤Ï£Ï£Ëá¤È¤¤¤¦Á°Îã¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡ØÆüËÜÂ¦¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ØÃæ¹ñ³¤·³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¡Ù¤È¼çÄ¥¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í°Ê¾å¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£¹Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬·±Îý»þ´Ö¤ä¶è°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤ËÌµÀþ¤ÇÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¼«±ÒÂâÂ¦¤È¤ÎÌµÀþ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£