¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤Î±ü²¼¹ä¸÷½°±¡µÄ°÷¤Ï°ìºòÇ¯¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ë·×£±£²Ëü£¶£µ£°£°±ß¤ò¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤«¤é»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄÄ¾ðÀè¤«¤éµÞ¤¤ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£¸Æü¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë»È¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£¹Æü¤Ë¤âÀÄÅç·òÂÀ»²±¡µÄ°÷¤¬ºòÇ¯¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ë·×£±£±Ëü£·£´£°£°±ß¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÆ±ÀÊ¤»¤º¤ËÈë½ñ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥éÁûÆ°¤ÎÃæ¤ÇÊÖ¶â¡¢ÄûÀµ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áê¼¡¤°¥¥ã¥Ð¥¯¥é»Ù½Ð¤ËÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö°Ý¿·¤Ï¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é²æËý¤»¤¨¤ä¡×¤È°ì³å¡£µÈÂ¼»á¤¬±ü²¼»á¤Ë½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÁ´Á³¿È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤è¡£¤Ç¤âÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»È¤¦¤Ê¤è¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤¢¤È¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡©¡¡Ëè·î£±£³£°²¿Ëü¤â¹â¤¤µëÎÁ¤â¤é¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢£±£²·î¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤¢¤ë¡££±£°²¿Ëü¤°¤é¤¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤¢¤ë¤ä¤í¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ª¼ò¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¤Ç²ñ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤¢¤ë¡£½÷À¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤«¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡£°ì³µ¤ËÁ´Éô¥À¥á¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¼ÂÂÖ¤ò¸«¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤â¼ÂÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï¹¤¤¡£
¡Ö»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï½÷À¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤«²ñ¹ç¤Î¾ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡ÊµÄ°÷Èë½ñ¡Ë¤È¥°¥Á¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¡¢°Ý¿·¤ÎÃÝÆâ¤µ¤äµþÅÔÉÜµÄ¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë±ü²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç¡¢¤Ç¤Ø¤Ø¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Î·ÐÈñ¤ÇÍî¤È¤»¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶À¯¼£»ñ¶â¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£ÀµÄ¾¼Ô¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤½¤¦¤À¡£
