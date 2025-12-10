インスタグラムで報告

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ上位選手が集うGPファイナル（愛知・IGアリーナ）で逆転優勝を飾ったアリサ・リウ（米国）がインスタグラムを更新。7日まで行われた大会の思い出として、名古屋グルメを満喫した様子を報告している。

GPファイナル初制覇を果たしたリウ。投稿には、パーティー出席時の黒ドレス姿の他、味噌カツ、手羽先といった名古屋グルメを堪能した様子も公開。名古屋発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」にも訪れ、厚切りトーストを食したようだ。

文面に「GPファイナル2025、ナゴヤ 素晴らしい女の子たちの中に交じってパフォーマンスできたことがとても幸せで、感謝しているわ。皆と沢山の思い出を作ったし、一生大切にする。ナゴヤ名物も食べられたしね！」とつづり、実際の写真を公開。コメント欄には海外ファンからの反響が並んだ。

「食べ物がとても美味しそう！」

「ドレス姿が可愛すぎる！」

「手羽先だ！！！！」

「楽しかったみたいだね！」

「スケーターだけでなく、グルメでもあるもんね」

「誇りに思うわ」

リウは今季、GPシリーズのスケートアメリカ優勝、中国杯2位でファイナルに進出。GPファイナルではショートプログラム（SP）2位から挽回し、女子フリーで146.70点、合計222.49点をマークして、逆転優勝した。



（THE ANSWER編集部）