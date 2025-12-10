「所謂“育ち”の問題なんでしょうね」大皿料理を「自分の箸でつっ突く」迷惑客にドン引きした男性

旅先での楽しい食事のはずが、1人のマナー違反で一瞬にして不快なものになってしまった。投稿を寄せた60代男性がパッケージツアーに参加したときのことを明かした。

ツアーに含まれていた会食の席でのこと。

「大皿で提供された食物に取り箸があるにもかかわらず、自分の箸でつっ突く客がいました」

コロナ禍以降、感染症対策に気を遣っている人も多い。他人の唾液がついた橋で共有の料理を触られるのは、生理的に厳しいものがある。（文：境井佑茉）

「家庭内ならば好き放題やってもらって構いませんが…」

男性は「注意したかった」というが、せっかくの旅行の空気を壊すことを恐れたようだ。「その場の雰囲気もあり、躊躇しました」と書いていた。

「家庭内ならば好き放題やってもらって構いませんが、親がTPOを教育していなかったんでしょう」

あえて口には出さなかったものの、男性は呆れ果てた様子だった。食事のマナーは家庭によって差があるのかもしれない。しかし、それでも他人がいる場では常識的なマナーを守るべきだ。

男性はその客に対して「所謂『育ち』の問題なんでしょうね」と、冷ややかに投稿を締めくくった。

※キャリコネニュースでは「マナー違反だと思ったこと」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/WRE0YD0N