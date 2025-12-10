箱根駅伝予選会で敗退したチームの選手で編成され、オープン参加する関東学生連合は、第１０２回大会（来年１月２、３日）から大きく変わる。出場上限が２回に緩和されるなど大幅な戦力アップが期待される。注目選手は東大大学院の本多健亮（修士２年）。東大２年時からの４年間で１万メートルの自己ベスト記録を４分３０秒も短縮し、大幅な実力アップを遂げた。物理工学専攻の文武両道ランナーは奇跡の成長を続け、夢の箱根路を目指す。１０日に全２１チームの登録選手１６人が発表される。

大学２年時に１万メートルの自己ベスト記録が３３分４８秒８４だった選手が箱根駅伝を駆けることは奇跡に近い。

本多は「東大２年の時は予選会の登録メンバー１４人に入りましたけど、当日の出走メンバー１２人から外れました。理由は単純に実力不足。１万メートル３３分台でしたので」と屈託なく笑う。

その後、急成長を遂げた。１万メートル自己ベストは３年時に３１分０秒７０、４年時に３０分１７秒９８と更新。昨年、東大大学院に進学し、修士２年の今季は２９分１８秒１３をマーク。４年間で４分３０秒以上も縮めた。予選会で個人１１１位と健闘し、個人枠で連合に選出された。

東京の進学校、麻布高時代の５０００メートル自己ベストは１５分５３秒。「高校時代や大学３年までは箱根駅伝を走ることは全く考えられませんでした。大学４年生の時から視野に入ってきましたね」と冷静に話す。

飛躍の理由について「大学２年から継続して毎月６００〜７００キロを走っているからでしょうか」と話す。東大で箱根出場経験を持つ近藤秀一コーチ（３０）は「フォームに癖がないので、故障をせずに練習を積むことができます」と明かす。まさに「継続は力なり」だ。学業が忙しい時期は東京・杉並区の自宅から目黒区の駒場キャンパスまでバッグを背負って往復２０キロを通学ランするなど愚直、かつ、効率的に努力を続け、箱根に近づいた。

「東大１〜４年時に１区と１０区の走路員をして、すごい舞台と実感した。１０区を走ってみたいですね」と本多は目を輝かせて話す。

登録１６人で出走は１０人だけ。「今回、出走できなくても、来年から博士課程に進むので、あと３回、チャンスがあります。諦めません」と、きっぱり語る。現在、２４歳。７日にスペインで大迫傑（リーニン）が３４歳にして３度目のマラソン日本記録更新を達成した事実が示す通り、長距離走の年齢的なピークは先にある。

字は異なるが、読みはサッカー元日本代表の本田圭佑（３９）と１字違い。「よく言われます」と笑う。本多には本田の決まり文句の「伸びしろ」がまだまだ残っている。（竹内 達朗）

◆本多 健亮（ほんだ・けんすけ）２００１年５月１９日、東京・杉並区生まれ。２４歳。２０年、麻布高から東大理科一類に現役合格。２４年に工学部物理工学科を卒業し、東大大学院工学系研究科物理工学専攻に進学。研究テーマは「赤外パルスを用いた化学反応制御」。来年、博士課程に進む。「将来、企業に就職するか、研究者になるか、考えています」。ハーフマラソンの自己ベストは１時間３分４２秒。１６７センチ、５３キロ。

◆関東学生連合 予選会敗退校の選手で編成される。２００３〜１３年の関東学連選抜（０４年は日本学連選抜）が前身で、１５年に再結成。各校１人で外国人留学生を除く。チーム、個人とも順位がつかないオープン参加。０７〜１３年は公式順位が認められ、最高成績は０８年の４位。タスキの色は白。前身の関東学連選抜で学習院大初の箱根ランナーとなった川内優輝（現プロランナー）ら個性派選手が生まれることが連合の魅力。