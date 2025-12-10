【箱根駅伝】関東学生連合の出走１０人はポイント順で選考　４項目上位から希望区間選択

関東学生連合の登録選手について、１６人から出走１０人の選考は４項目をポイント化して決定することが９日、分かった。すでにチーム枠１０校、個人枠６校の関係者に伝えられている。

４項目は〈１〉予選会の個人ハーフマラソンの成績〈２〉予選会のチーム成績〈３〉１１月〜１２月の１万メートル〈４〉１２月中旬に行われる５キロ走３本の練習。

例えば東大の秋吉拓真（４年）は〈１〉では個人１２位で１６人中１番手のポイントが加算されるが、〈２〉では東大が３６位のため、１６番手のポイントしか入らない。

〈３〉は日体大長距離競技会など任意の１万メートルに出場し、記録を競った。〈４〉は合同練習で、５キロ３本の単独走を行う。本番前に必要以上に出力させないために上限タイムを設定。１４分３０秒を満点として、１４分２９秒で走っても加点されない。１４分３１秒以上の場合、タイムによって減点されていく。

原則、４項目の合計ポイントが高い選手から希望区間を選択できる。連合を率いる法大の坪田智夫監督（４８）らが熟慮して決めた選考方法について、連合の選手や所属チームの監督から「公平で分かりやすい」と好評の声が上がっている。例年より強い１６人が集い、その中で、さらに強い１０人が箱根路を走る。